Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tolima se encuentra entre los departamentos priorizados en una reciente ofensiva judicial nacional por parte de las autoridades, cuyo objetivo fue investigar y procesar penalmente a quienes presuntamente participaron en delitos sexuales contra menores de edad. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, las operaciones se extendieron entre agosto y septiembre de 2026 y dieron como resultado la judicialización de 275 personas en diversas regiones del país, entre ellas Tolima, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Córdoba y Bogotá.

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La Fiscalía detalló que, de los 275 individuos presentados ante jueces de control de garantías, 258 recibieron medidas privativas de la libertad, lo que significa que deberán enfrentar los procesos judiciales bajo detención mientras las investigaciones avanzan. Esta acción hace parte de una estrategia nacional y le fue asignada especialmente a equipos de fiscales y funcionarios especializados en delitos sexuales contra menores de edad.

En lo que respecta a Tolima, el departamento fue incluido por tratarse de uno de los territorios donde se desarrollaron indagaciones y procedimientos enfocados en esclarecer delitos como actos sexuales y acceso carnal con menores de 14 años, violencia intrafamiliar y explotación sexual de menores de 18 años. La Fiscalía indicó que, según las circunstancias de cada investigación, estos procesos buscan proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, quienes constituyen un grupo especialmente vulnerable ante este tipo de conductas delictivas.

Uno de los hallazgos más reveladores de los investigadores es que muchos de los presuntos agresores formarían parte del entorno familiar o cercano de las víctimas, una situación que fue confirmada durante los dos meses que duraron las actuaciones judiciales. No obstante, el reporte entregado hasta el momento por la Fiscalía no detalla casos específicos de Tolima, aunque sí confirma la presencia activa del departamento en esta estrategia nacional para combatir estos delitos.

Las actuaciones estuvieron a cargo de grupos especializados en la atención de delitos sexuales contra menores, lo que evidencia el interés institucional por abordar estos temas con el rigor y la sensibilidad que requieren y avanzar en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia en Colombia.

¿Cuántas personas fueron judicializadas en Tolima por delitos sexuales contra menores según la Fiscalía?

La información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación no señala el número exacto de personas judicializadas en Tolima, pero confirma que este departamento hizo parte de la estrategia nacional en la que, a nivel país, se procesaron 275 personas por delitos sexuales contra menores de edad.

¿Qué delitos investiga la Fiscalía en Tolima en el marco de esta ofensiva nacional?

La Fiscalía adelanta investigaciones en Tolima por delitos como actos sexuales y acceso carnal con menores de 14 años, violencia intrafamiliar y explotación sexual de menores de 18 años, todos en el contexto de la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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