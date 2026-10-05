Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El establecimiento Los Compadres, ubicado cerca de la Terminal de Transportes de Ibagué, ha estado en la mira de las autoridades en más de una ocasión. Su más reciente aparición en los medios se debe al asesinato de Juan José Medina Mendoza, un joven de 22 años que trabajaba allí como vigilante. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 4 de octubre de 2026, en inmediaciones del negocio, y ha vuelto a colocar a Los Compadres bajo escrutinio público y judicial.

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Sin embargo, este no es el primer incidente relevante relacionado con este establecimiento. De acuerdo con información de El Nuevo Día, en octubre de 2025 el lugar fue clausurado temporalmente. Durante un operativo de rutina, la Policía y la Dirección de Justicia identificaron que el local estaba infringiendo varias normas: había superado el horario permitido de funcionamiento y vendía bebidas alcohólicas durante una ley seca. Esta restricción había sido decretada con motivo de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, un evento que obligaba a cerrar o limitar la venta de licores en determinados horarios. Por esas acciones, las autoridades impusieron una suspensión de 10 días sobre Los Compadres.

Un año después, el establecimiento volvió a la agenda noticiosa tras el trágico asesinato de Medina Mendoza. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el ataque habría ocurrido luego de una discusión dentro del establecimiento, en la que varias personas fueron retiradas del lugar. Posteriormente, uno de los involucrados regresó armado y disparó varias veces contra el vigilante. Medina fue trasladado a un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento.

Es importante resaltar que, aunque los dos hechos tuvieron lugar en Los Compadres, corresponden a situaciones distintas. El antecedente de 2025 fue una sanción administrativa, mientras que el homicidio de 2026 es un hecho violento que está siendo investigado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, encargado de los actos urgentes en casos penales de este tipo.

Actualmente, la investigación busca esclarecer las circunstancias del crimen, identificar al responsable y entender lo sucedido en el establecimiento, un local que, pese a su historial de clausura, no había estado asociado a hechos de violencia hasta el reciente asesinato de uno de sus propios trabajadores.

¿Por qué fue clausurado Los Compadres en Ibagué en 2025?

Según información de El Nuevo Día, las autoridades cerraron temporalmente Los Compadres en octubre de 2025 porque superó los horarios permitidos y vendió bebidas alcohólicas durante una ley seca decretada por las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud. Estas infracciones motivaron una suspensión de 10 días impuesta por la Policía y la Dirección de Justicia.

¿Qué investiga el CTI de la Fiscalía en el caso del asesinato de Juan José Medina Mendoza?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación está a cargo de la indagación sobre el asesinato de Juan José Medina Mendoza. Tras el ataque armado ocurrido en octubre de 2026, el CTI asumió las diligencias iniciales para recolectar pruebas, identificar al atacante y esclarecer las circunstancias alrededor del homicidio, buscando dar claridad a este hecho violento dentro del establecimiento Los Compadres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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