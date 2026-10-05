Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, presentó este lunes 5 de octubre una denuncia penal para que se investiguen los presuntos seguimientos, interceptaciones y consultas de información que, según afirmó, se habrían hecho en su contra durante el gobierno de Gustavo Petro.

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La denuncia fue presentada en averiguación de responsables y se originó después de las revelaciones de la revista Semana sobre una auditoría forense realizada en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en la que se revisan posibles irregularidades en el manejo de información durante el gobierno de Gustavo Petro.

Barbosa aseguró que, de acuerdo con la información que conoció, en las actuaciones bajo investigación aparecerían organismos como la DNI, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dian.

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El exfiscal sostuvo que habría sido objeto de seguimientos, búsquedas selectivas en bases de datos e interceptaciones cuando estaba al frente del ente acusador.

“Fui objeto de seguimientos, de búsqueda selectiva en base de datos y de interceptaciones”, afirmó.

También mencionó entre las personas que habrían sido objeto de actuaciones similares a la exvicefiscal Martha Mancera y al congresista Miguel Uribe.

Una montaña de información quedó bajo la lupa

El dato que más llama la atención dentro de la denuncia es el volumen de información que Barbosa pidió preservar y poner a disposición de los investigadores.

Según explicó, se trata de 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y varias tabletas, elementos que fueron revisados durante la auditoría forense ordenada a la DNI.

Ese material deberá ser analizado para establecer qué información fue recopilada, sobre quiénes se hicieron las consultas, quién impartió las instrucciones y cuál habría sido el destino de los datos.

Barbosa pidió que se garantice la preservación de esos elementos para evitar su pérdida o alteración y encargó a su abogado, Juan Camilo Caicedo, el seguimiento de la denuncia.

Barbosa habló de una posible “Fiscalía paralela”

El exfiscal cuestionó que organismos distintos a la Fiscalía pudieran haber adelantado, presuntamente, actuaciones relacionadas con investigaciones sobre funcionarios de la justicia. Por eso habló de la posibilidad de que hubiera funcionado una estructura paralela al ente acusador.

“No puede ser posible que haya otras entidades que funjan de Fiscalía General de la Nación en Colombia”, afirmó Barbosa.

Además, fue más allá al referirse al alcance que tendría el caso si las denuncias terminan siendo confirmadas. En declaraciones conocidas este lunes, sostuvo que Colombia habría estado frente a una organización criminal durante el anterior Gobierno, pero condicionó esa afirmación a que los hechos denunciados sean comprobados.

La investigación deberá establecer ahora si efectivamente hubo seguimientos e interceptaciones ilegales, quién los ordenó, quién los ejecutó y quién recibió la información obtenida.

Barbosa cerró con una pregunta dirigida al impacto que el caso podría tener para los ciudadanos: “Si se lo hicieron al Fiscal General de la Nación, ¿qué puede esperar cualquier ciudadano de este país?”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.