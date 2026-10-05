Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El consejo de estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, decidió admitir una tutela interpuesta por el registrador nacional, Hernán Penagos, en contra de Gustavo Petro, alegando que se vulneraron sus derechos al buen nombre y la honra. Esta decisión se tomó luego de que Penagos presentara una acción judicial señalando que publicaciones e intervenciones del presidente sembraron dudas infundadas sobre la transparencia de las próximas elecciones presidenciales, programadas para 2026, según lo publicado en el artículo original.

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De acuerdo con el expediente, la tutela se sustenta en 14 publicaciones que Gustavo Petro realizó en la red social X (antes Twitter), así como en una intervención pública durante un consejo de ministros celebrado el 14 de julio de 2026. El registrador cuestiona que, entre junio y agosto de ese año, los mensajes de Petro afectaron la imagen de la Registraduría Nacional. Penagos señala que Petro difundió mensajes sobre supuestos cambios en el censo electoral, modificaciones en el número de puestos y mesas de votación, alteraciones en los mecanismos de seguridad de los formularios E-14 —documentos utilizados para el escrutinio electoral—, e incluso, presuntas modificaciones en las direcciones IP de los servidores informáticos, lo que sugería, según la interpretación del funcionario, posibles manipulaciones en los resultados electorales.

El funcionario manifestó que tales afirmaciones nunca estuvieron sustentadas con pruebas, y que esto podría afectar la percepción pública sobre la transparencia electoral en Colombia. Según el registrador, solicitó a Petro la rectificación de los señalamientos, pero pasados 15 días hábiles, no recibió respuesta ni corrección por parte del presidente. Agrega que, en este contexto, optó por acudir a la justicia en defensa de sus derechos fundamentales.

Frente a la admisión de la tutela, el consejo de estado notificó a Gustavo Petro para que, en un plazo de tres días, tenga la oportunidad de defenderse y presentar un informe detallando su postura sobre los hechos señalados. Es importante subrayar que la admisión de la tutela no implica que el tribunal haya determinado que existió fraude electoral, sino que estudiará la posible vulneración de derechos de Penagos, en el marco del respeto a la institucionalidad y a la libertad de expresión, como indica la información proporcionada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué presentó Hernán Penagos una tutela contra Gustavo Petro por las elecciones de 2026?

Hernán Penagos decidió presentar una tutela contra Gustavo Petro tras considerar que 14 publicaciones en la red social X y una intervención pública del presidente, realizadas entre junio y agosto de 2026, afectaron su buen nombre y la honra. Según el registrador, estos mensajes pusieron en duda la transparencia de la Registraduría Nacional frente a las elecciones de 2026, al referirse a supuestas irregularidades, como cambios en el censo electoral, en las mesas de votación y en los sistemas de seguridad electoral, sin respaldo probatorio.

¿Qué documentos y sistemas cuestionó Gustavo Petro sobre la Registraduría Nacional?

De acuerdo con la información de la tutela, Gustavo Petro señaló en sus publicaciones presuntos cambios en el censo electoral, variaciones en puestos y mesas de votación, y modificó la discusión sobre los mecanismos de seguridad de los formularios E-14, así como en las direcciones IP de servidores utilizados por la Registraduría Nacional. Los formularios E-14 son los documentos oficiales donde se consignan los resultados de cada mesa, fundamentales para el escrutinio electoral.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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