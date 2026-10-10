Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para ser una vez más el epicentro de la música en vivo con la celebración de la edición número 30 del festival Rock al Parque 2026, uno de los encuentros musicales más emblemáticos y esperados por los ciudadanos y por visitantes nacionales e internacionales. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el evento tendrá lugar el sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre, abriendo sus puertas en el Parque Simón Bolívar a partir de la 1 p.m. cada día, y extendiéndose hasta las 10:00 p.m. el lunes festivo.

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Bajo la organización de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), Rock al Parque celebra tres décadas como un espacio que no solo exalta la calidad musical, sino que también rinde homenaje a la memoria colectiva y a la resistencia cultural de la ciudad. La edición de 2026 ha sido presentada como una experiencia inolvidable cargada de creación, historia y diversidad sonora, permitiendo que el público acceda a una programación detallada y a una muestra significativa de talento nacional e internacional.

Este año, los organizadores subrayan la importancia de garantizar una experiencia segura y ordenada. Por esta razón, se autoriza el ingreso únicamente a personas mayores de 14 años, quienes deben presentar su documento de identidad al momento de ingresar al parque. Esta medida responde a políticas de protección y compromiso con el bienestar de los asistentes jóvenes, alineadas con la tradición de cuidado que el festival ha mantenido a lo largo de su historia.

La programación diaria cuenta con la participación de numerosas bandas y artistas destacados, cuya información detallada se puede consultar a través de los portales oficiales mencionados. Así, el cierre del festival el 12 de octubre promete ofrecer una muestra de creación musical que refleje el significado y la trayectoria de Rock al Parque durante estos 30 años.

De acuerdo con los datos proporcionados, el festival invita a gozar de la diversidad de propuestas artísticas, manteniendo su firme propósito de ser la casa del rock en la ciudad. Así, el evento reafirma su papel como punto de encuentro para la cultura, la música y la memoria viva de Bogotá.

¿Cuál es la programación del Festival Rock al Parque 2026 en Bogotá?

La programación detallada del festival Rock al Parque 2026 está disponible a través de los portales oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). El evento contará con múltiples bandas y artistas en cada una de sus tres jornadas, desde el 10 hasta el 12 de octubre. La información específica sobre horarios y artistas participantes puede consultarse en los enlaces presentados en la fuente.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a Rock al Parque 2026 en el Parque Simón Bolívar?

Para ingresar al festival Rock al Parque 2026, se permite el acceso únicamente a personas mayores de 14 años, quienes deben presentar su documento de identidad al ingresar. Esta medida busca garantizar la seguridad y cumplimiento de las normas establecidas por los organizadores, en el marco del evento celebrado en el parque Simón Bolívar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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