Por: Portal Bogotá

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El reciente incremento en las precipitaciones ha puesto en alerta a Bogotá y la región de Cundinamarca, una situación que ha impulsado a las autoridades ambientales a emitir importantes llamados de precaución. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se han registrado lluvias intensas que, aunque han provocado aumentos repentinos en el caudal de ríos y quebradas, no deben interpretarse como una recuperación sostenible de las fuentes hídricas. Según señaló el director general de la CAR, Alfred Ballesteros, estos eventos climáticos extremos que se están viviendo en el centro del país, incluyendo a Bogotá y municipios aledaños, estarían más asociados al fenómeno de El Niño 2026 que a la habitual temporada de lluvias que suele presentarse en octubre y noviembre.

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Ballesteros enfatizó en la especial paradoja que enfrentan los habitantes de Cundinamarca: “En Cundinamarca estamos viviendo una paradoja peligrosa: mañanas de sol fuerte y tardes de tormentas intensas que pueden provocar incluso crecientes súbitas en cuestión de minutos en las fuentes hídricas, pero ojo, ver un río crecido no significa que las cuencas se hayan recuperado”, puntualizó el directivo. En este sentido, el aumento temporal en el nivel de los cuerpos de agua podría llevar a una falsa sensación de tranquilidad sobre la disponibilidad del recurso hídrico, un optimismo que las autoridades desaconsejan.

Los pronósticos para los próximos meses no son alentadores. De acuerdo con la CAR, desde diciembre y durante enero se espera una temporada seca que, incluso, podría extenderse hasta mediados de 2027. Por esta razón, la institución recomendó a la ciudadanía mantener la alerta, especialmente en las comunidades ribereñas, y aprovechar lo que resta del año para colectar y almacenar agua. Ballesteros insistió en que “octubre y noviembre son la última ventana real para recolectar, almacenar y cuidar cada gota”, recordando la vigencia del fenómeno de El Niño 2026, que ha reducido la frecuencia e intensidad de las lluvias usuales.

El llamado es claro: todo esfuerzo para conservar el agua resultará vital ante la inminente escasez. La CAR recomienda, entonces, estrategias domésticas y comunitarias de recolección, almacenamiento y uso eficiente del recurso. Las declaraciones completas del director Ballesteros pueden consultarse a través de la publicación oficial de la entidad en la red social Instagram.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la CAR recomienda almacenar agua en Cundinamarca ante las lluvias recientes?

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) recomienda almacenar agua porque las precipitaciones recientes, aunque aumentan los caudales de ríos y quebradas, no significan una recuperación sostenible de las fuentes hídricas. Se prevé una temporada seca prolongada, y la disponibilidad de agua podría verse comprometida. Ballesteros, director de la CAR, insiste en prevenir escenarios de escasez cultivando el ahorro y uso eficiente del recurso.

¿Qué relación tiene el fenómeno de El Niño 2026 con las lluvias en Bogotá y Cundinamarca?

Según la CAR, las lluvias registradas en Bogotá y Cundinamarca recientemente estarían más vinculadas al fenómeno de El Niño 2026 que a la tradicional temporada de lluvias. Este fenómeno altera los patrones climáticos causando eventos extremos como lluvias intensas seguidas de periodos prolongados de sequía, lo que dificulta la recuperación de las fuentes hídricas y exige mayor prevención en el manejo del agua.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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