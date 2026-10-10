Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, ha intensificado las acciones para preservar la seguridad y el aprovechamiento adecuado de las reservas forestales en la capital. En este contexto, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia lideró una intervención en el mirador La Paz, ubicado en la localidad de Santa Fe, destinada a desmontar 18 cambuches, retirar residuos y recuperar una zona de la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales, que había sido impactada por ocupaciones no autorizadas, según información difundida por la Alcaldía de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión de intervenir esta zona fue motivada por reportes ciudadanos y el seguimiento constante a sectores susceptibles de convertirse en focos de inseguridad. A pesar de acciones similares realizadas con anterioridad, la persistencia de estructuras improvisadas y acumulación de residuos demuestran que el problema continúa sin una solución definitiva. El secretario de Seguridad, César Restrepo, remarcó la falta de señalización y cerramientos en el área, lo que contribuye a que estas zonas sean consideradas “territorio de nadie”.

Durante la jornada, más de 50 funcionarios de distintas entidades distritales, con el respaldo de la Policía de Bogotá y el Ejército Nacional, participaron en las labores de recuperación. El operativo fue coordinado entre la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Gobierno, Alcaldía Local de Santa Fe, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Defensoría del Espacio Público (DADEP). A pesar de las condiciones adversas del terreno y el clima, el personal logró retirar plásticos, maderas, textiles, armas blancas y restos de fogatas improvisadas. El subsecretario de Seguridad, Alberto Sánchez, reconoció que, aunque varios de estos elementos ya se habían removido en ocasiones anteriores, volvieron a encontrarse objetos y signos de habitabilidad en calle en el sector.

Como parte del resultado, aproximadamente 30 metros cúbicos de residuos voluminosos mixtos, equivalentes a ocho toneladas, fueron extraídos y puestos a disposición a través de volquetas. Además, profesionales de la Secretaría Distrital de Integración Social ofrecieron atención a nueve personas habitantes de calle; una de ellas aceptó ingresar a un hogar de paso para recibir alimentación y acompañamiento institucional. Paralelamente, la Policía logró la captura de una persona presuntamente relacionada con el tráfico de estupefacientes en la zona y que previamente era objeto de investigación.

Las autoridades reiteran la importancia de implementar medidas adicionales, como cierres perimetrales, para prevenir nuevas ocupaciones y proteger este importante patrimonio natural. Asimismo, invitan a la ciudadanía a reportar hechos contrarios a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, enfatizando que la denuncia ciudadana es fundamental para mantener la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas adoptaron las autoridades en el mirador La Paz para recuperar la reserva forestal?

Las autoridades de Bogotá, lideradas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, llevaron a cabo la remoción de 18 cambuches, el retiro de residuos voluminosos y la atención a habitantes de calle. La intervención también contó con la colaboración de la Policía, el Ejército Nacional y varias entidades distritales, además de la captura de una persona vinculada a actividades ilegales en el área.

¿Por qué persisten las ocupaciones ilegales en la reserva forestal de los Cerros Orientales?

De acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Seguridad, la carencia de señalización y falta de cerramientos o vigilancia permanente en la reserva han permitido que continúen las ocupaciones no autorizadas, dificultando la protección ambiental y el control de factores asociados a inseguridad y habitabilidad en calle.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z