Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes – Idartes ha presentado una nueva iniciativa dirigida a fortalecer los lazos entre el arte, la educación y la vida de los barrios de Bogotá. Se trata de ‘ComunidadEs Crea 2026: Diálogos en Territorios Pedagógicos-Creativos’, una jornada que convoca a la ciudadanía a los espacios del programa Crea para explorar, dialogar y participar en experiencias formativas y creativas. Según Idartes, este evento está previsto para el 17 de octubre de 2026, iniciando desde las 9 de la mañana y con acceso gratuito.

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La propuesta de visibilización impulsada por la entidad tiene como punto central el abrir las puertas de todos los equipamientos Crea ubicados en diferentes zonas de la ciudad. De acuerdo con la información proporcionada, la invitación no se restringe a un público específico: es extensiva a personas de todas las edades que deseen descubrir la oferta en formación artística o experimentar por primera vez una jornada en el entorno Crea.

María Claudia Parias, directora de Idartes, explicó que con ‘ComunidadEs Crea’ se busca fomentar el encuentro entre el arte y la cotidianidad de los barrios. La jornada está pensada, en palabras de Parias, como “una invitación a conocer los procesos de formación artística, escuchar las experiencias de quienes participan en ellos y construir, junto con las comunidades, nuevas posibilidades para fortalecer su relación con los espacios Crea”.

Durante la mañana del evento, la programación abarcará un recorrido guiado por las instalaciones, permitiendo a los asistentes comprender el enfoque pedagógico de estos lugares. Además, se desarrollará un taller artístico abierto, una presentación en la que los participantes mostrarán los procesos formativos en marcha, así como un espacio de diálogo entre vecinos, equipos Crea y aliados del territorio.

El eje de los diálogos estará orientado por dos preguntas principales: los aportes positivos de la formación artística en la comunidad y las acciones que pueden llevar a una mejor implementación de los programas en los territorios. La agenda estará reforzada por actividades como grupos focales, mapeos pedagógicos, exploraciones corporales y ejercicios de escritura. Adicionalmente, se buscará documentar la experiencia mediante registros gráficos, sonoros y escritos.

Idartes enfatiza que la finalidad última es visibilizar los procesos creativos y educativos, atraer nuevos participantes y robustecer las redes entre comunidades, organizaciones civiles e instituciones educativas, contribuyendo así al desarrollo cultural de Bogotá.

¿Qué es el programa Crea y cuál es su objetivo en Bogotá?

El programa Crea, mencionado por Idartes, consiste en una red de equipamientos y espacios destinados a la formación artística para personas de todas las edades en Bogotá. Su cometido principal es ofrecer experiencias pedagógicas y creativas que fortalezcan los lazos comunitarios y promuevan la participación ciudadana en torno al arte y la cultura.

¿Cómo pueden las comunidades participar en la jornada ComunidadEs Crea 2026?

De acuerdo con la información de Idartes, las comunidades pueden asistir de manera libre y gratuita el 17 de octubre de 2026, desde las 9 a. m., a los equipamientos Crea de sus barrios. Allí podrán sumarse a recorridos, talleres artísticos, diálogos, mapeos pedagógicos y ejercicios diversos, con el objetivo de conocer y fortalecer la relación entre los espacios de formación artística y la vida local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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