Por: Portal Bogotá

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El Parque Timiza, situado en la localidad de Kennedy, fue recientemente intervenido por equipos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la empresa Aguas de Bogotá, quienes llevaron a cabo labores de limpieza mediante el retiro de escombros y residuos voluminosos abandonados en este espacio público. De acuerdo con información disponible en la página oficial de Bogotá, estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia llamada “Bogotá, mi ciudad, mi casa”, que tiene como objetivo el cuidado y el mantenimiento de los parques de la ciudad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente urbano.

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Durante la jornada de limpieza en el Parque Timiza, la comunidad expresó su reconocimiento por la importancia de estas labores. Según lo registrado por Aguas de Bogotá, una vecina se acercó al equipo de trabajo y mencionó que "uno sí nota cuando vienen a limpiar el barrio", reflejando la percepción positiva de quienes hacen parte del entorno inmediato y son los primeros en identificar el impacto de estas intervenciones. Este testimonio confirma que las acciones de recolección de escombros y residuos no solo repercuten en la transformación visual del espacio, sino también en la apropiación y el bienestar de los habitantes de la zona.

En Bogotá, tirar o abandonar residuos en la calle está prohibido y se considera uno de los “10 No Negociables”, según lo establece la información oficial de la ciudad. La administración distrital ofrece mecanismos como la Línea 110, un canal dispuesto especialmente para la programación de la recolección de muebles, tejas, escombros y residuos de gran volumen, con el fin de evitar puntos críticos de acumulación de basuras y mantener la ciudad limpia. Además, se promueve la participación ciudadana a través del reporte de sitios afectados por el arrojo ilegal de residuos, utilizando canales como la Línea 195 o WhatsApp Chatico, y se invita a la consulta de horarios de recolección para optimizar el manejo de los residuos. Estas iniciativas buscan no solo preservar el espacio público, sino también afianzar el compromiso colectivo con un ambiente urbano saludable y ordenado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo solicitar la recolección de escombros y residuos voluminosos en Bogotá?

En Bogotá, para disponer correctamente de escombros y residuos de gran volumen, la ciudadanía puede agendar la recolección a través de la Línea 110. Este canal fue habilitado por la administración distrital para prevenir la acumulación de basura en lugares no autorizados y evitar la proliferación de puntos críticos que afectan el medio ambiente urbano.

¿Cuáles son los canales para reportar puntos críticos de basura en Bogotá?

Para reportar el arrojo ilegal de basura o escombros y colaborar con el cuidado del espacio público, los habitantes de Bogotá pueden comunicarse con la Línea 195, opción 8, o utilizar WhatsApp Chatico en el número 316 023 1524. Estos mecanismos permiten que la ciudadanía informe rápidamente sobre sitios afectados y se facilite la limpieza y recuperación de áreas públicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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