Por: El Espectador

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregó los resultados más recientes de la Encuesta Mensual de Servicios de Bogotá (EMSB), herramienta esencial que analiza el rumbo económico de los servicios en la capital y que sirve como base técnica para crear y evaluar políticas públicas de reactivación y desarrollo económico, de acuerdo con el informe. Según los datos presentados, durante marzo y abril de este año, la mayoría de los subsectores de servicios en Bogotá mostraron un incremento en sus ingresos totales, lo que sugiere un escenario de dinamismo y recuperación para el sector.

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Según la EMSB, en marzo crecieron 15 de los 18 subsectores evaluados respecto del mismo mes de 2025, mientras que en abril la cifra subió a 16. Este invierno, el liderazgo se lo llevó el segmento audiovisual: la producción de películas cinematográficas y programas para televisión reportó un aumento sobresaliente de 75,7 % en ingresos nominales, empujado sobre todo por una expansión del 90,1 % en los ingresos atribuibles a la prestación directa de estos servicios. Así, la industria creativa demostró su papel protagónico dentro de la recomposición sectorial.

Otros sectores destacados incluyen las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un incremento anual del 23,3 % en su facturación, y el sector editorial, cuyos ingresos repuntaron 23,1 %. Este último desempeño estuvo jalonado sobre todo por el crecimiento de otros ingresos operacionales, que subieron 172,9 %. Sin embargo, no todo fue crecimiento: los call centers y los servicios de almacenamiento y actividades complementarias al transporte experimentaron disminuciones de 11,2 % y 6,7 %, respectivamente, en abril.

Además del repunte en ingresos, el informe del DANE reveló importantes cambios en el empleo. En abril solo siete de los dieciocho subsectores ampliaron su planta laboral frente al año anterior, liderados nuevamente por la producción cinematográfica y televisiva, que incrementó su personal en 24,5 % y reportó un salto notable en el empleo temporal directo (93,5 %). Las telecomunicaciones y los servicios de correo y mensajería también mostraron crecimientos en el número de empleados. Por el contrario, la reducción en actividades administrativas y de apoyo de oficina fue del 22,1 %, seguida por actividades de edición (-14,5 %) y call centers (-10,5 %).

Un aspecto en el que sí hubo uniformidad fue el salarial: el 100 % de los subsectores analizados registró incrementos en los salarios promedios del personal, a excepción de las agencias de empleo. Las alzas más marcadas se dieron en actividades administrativas y de apoyo de oficina (+26,5 %), restaurantes, catering y bares (+20,6 %), servicios de seguridad y atención a edificios (+20,1 %) y en correo y mensajería (+19,3 %). Así, el informe indica que Bogotá avanza hacia un sector servicios fortalecido y con nuevos polos de crecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores lideraron el crecimiento de los servicios en Bogotá según el DANE?

La encuesta del DANE destacó que la producción de películas y programas de televisión encabezó el crecimiento, con un incremento del 75,7 % en sus ingresos nominales. Le siguieron las actividades profesionales, científicas y técnicas, así como las de edición, que también registraron subidas relevantes en sus ingresos durante el periodo evaluado.

¿Qué significa “ingresos nominales” en los resultados económicos del sector servicios?

El término “ingresos nominales” se refiere a los ingresos totales reportados por las empresas sin descontar los efectos de la inflación. Es decir, corresponde al valor bruto de los ingresos recibidos en el periodo analizado por las compañías del sector servicios, según lo reporta el DANE en su encuesta EMSB.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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