Por: Portal Bogotá

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La renovación del transporte de carga ha dado un paso significativo en Bogotá gracias al programa Foncarga, una estrategia impulsada por la administración Galán para incentivar la transición hacia vehículos de cero y bajas emisiones. Este avance quedó evidenciado al conectar dos vehículos involucrados en el programa con un piloto internacional liderado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que busca recolectar datos reales sobre el desempeño de camiones antiguos frente a modelos eléctricos en el contexto urbano de la capital. Según el portal oficial Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, dos camiones han sido elegidos para formar parte de este ejercicio piloto, cuyas rutas cotidianas serán monitoreadas de manera permanente para fortalecer la toma de decisiones orientadas a la mejora del aire en la ciudad.

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El proyecto, denominado ‘Acelerar el Acceso a Soluciones de Movilidad Urbana Baja en Carbono a través de la Digitalización’ (ACCESS), es implementado en Colombia por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad EAFIT y LOGYCA, con apoyo técnico de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá. En concreto, se contrastarán los trayectos y datos operativos de un camión 100 % eléctrico, el primero financiado por Foncarga y entregado a Héctor Rodríguez tras sustituir un viejo modelo diésel de 1997, y el veterano vehículo de Rosa Tulia Cagua, quien avanza en el proceso de renovación. El estreno del sistema de monitoreo en el camión renovado fue el 12 de agosto, mientras el dispositivo correspondiente al vehículo antiguo fue instalado el 7 de octubre de 2026, antes de su desintegración prevista para noviembre.

El proceso de seguimiento opera a través de dispositivos instalados en ambos vehículos, que transmiten datos sobre sus trayectos y permiten a la Universidad Tecnológica de Pereira analizar la información y publicarla en una plataforma de consulta pública tras su validación. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, este sistema sirve como línea base para comparar las diferencias entre vehículos convencionales y modernos, permitiendo evaluar el impacto ambiental de la renovación tecnológica.

Foncarga actualmente cuenta con 154 transportadores inscritos, entre los que se encuentran 39 mujeres, y 15 postulaciones activas. El programa ya ha financiado dos renovaciones: una por un camión totalmente eléctrico y otra por uno dedicado a gas natural bajo la normativa de emisiones Euro VI. Según el Inventario de Emisiones de Bogotá de 2023, aunque los camiones solo representan el 1,7 % del parque automotor, aportan el 48 % del material particulado fino (PM₂,₅) derivado de la combustión, contaminante especialmente nocivo para la salud. De esta manera, la modernización de la flota de carga se plantea como una herramienta esencial para avanzar en la reducción de la contaminación en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la renovación de camiones al aire de Bogotá según el programa Foncarga?

De acuerdo con el Inventario de Emisiones de Bogotá de 2023, aunque la flota de camiones representa solo el 1,7 % de los vehículos en la ciudad, estos generan casi la mitad del material particulado fino (PM₂,₅) originado por combustión. El programa Foncarga, reactivado por la alcaldía Galán, fomenta la sustitución de camiones antiguos por tecnologías de emisiones bajas o nulas, lo que busca disminuir significativamente estos contaminantes y mejorar la calidad del aire capitalino.

¿En qué consiste el monitoreo de camiones eléctricos y antiguos en el piloto de la ONU?

Según fuentes oficiales, el piloto liderado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) utiliza dispositivos instalados en camiones eléctricos y antiguos vinculados a Foncarga. Estos equipos recolectan y transmiten información sobre el desempeño diario de los vehículos a una plataforma que, tras análisis por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, permite comparar los beneficios ambientales y operativos de la renovación vehicular en condiciones reales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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