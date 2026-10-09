Por: Portal Bogotá

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Este sábado 10 de octubre de 2026, varios barrios de Bogotá y el municipio de Cajicá, en Cundinamarca, experimentarán cortes programados de energía. De acuerdo con información suministrada por Enel Colombia, la empresa encargada del suministro eléctrico en la región, estos cortes obedecen a labores de mantenimiento y mejoras en las redes de distribución del servicio. El objetivo principal de la intervención es garantizar un mejor funcionamiento y confiabilidad en la infraestructura eléctrica para los habitantes de estas zonas.

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En Bogotá, los cortes afectarán localidades específicas, según lo anunció la entidad. En San Cristóbal, el servicio de energía se interrumpirá en el barrio Nueva Gloria, exactamente desde la carrera 10 a carrera 12, entre calle 46 Sur y calle 48 Sur, entre las 2:00 p. m. y las 5:30 p. m. Por su parte, en la localidad de Santa Fe, se presentarán suspensiones de energía en varios sectores. El barrio Bosque Izquierdo, comprendido de la carrera 2 a carrera 4 entre calle 25 y 27, estará sin luz desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. El barrio La Macarena en la misma zona, dentro del sector de la calle 25 a 27 entre carrera 2 y 4, tendrá las mismas horas de corte. Así mismo, en el barrio Samper, de carrera 12 a carrera 14 entre calle 27 a 29, y en San Diego, desde carrera 3 a carrera 8 entre calle 26 a 28, el corte irá desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Se suma también el barrio San Martín, de la calle 29 a 31 entre carrera 5 y 7, con el mismo horario.

En el municipio de Cajicá, en Cundinamarca, se anunció la programación de corte desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. El sector afectado será Chuntame, en el condominio Villa de los Pinos. Enel Colombia insiste en que estos trabajos son necesarios para avanzar en la modernización de la red y mejorar la calidad del servicio eléctrico para los usuarios.

La compañía recomienda a los habitantes que desconecten los electrodomésticos durante el corte para evitar daños, planeen sus actividades considerando las horas programadas de intervención y procuren no abrir la nevera varias veces para conservar los alimentos en buen estado. Además, sugiere permitir la entrada del personal técnico autorizado a los edificios o conjuntos, luego de verificar su identidad llamando al número indicado por Enel Colombia. Estas recomendaciones buscan que la comunidad no solo proteja sus equipos y pertenencias, sino que también colabore para que el trabajo termine en los tiempos estimados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de luz el 10 de octubre de 2026?

Según la programación de Enel Colombia, los barrios afectados en Bogotá este sábado serán Nueva Gloria en San Cristóbal, y Bosque Izquierdo, La Macarena, Samper, San Diego y San Martín en la localidad de Santa Fe, cada uno con horarios específicos de suspensión del servicio.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar los electrodomésticos para prevenir daños, planear las actividades según los horarios de corte, conservar los alimentos abriendo lo menos posible la nevera y validar siempre la identidad del personal técnico antes de permitir su ingreso durante los trabajos de mantenimiento. ¿Qué significa 'intervención' en este contexto? En este caso, se refiere a los trabajos que realiza la empresa para mantener o mejorar las redes eléctricas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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