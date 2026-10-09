Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá llevará a cabo una jornada especial de vacunación este sábado 10 de octubre de 2026. De acuerdo con información oficial de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), el objetivo es permitir que la ciudadanía inicie, continúe o complete su esquema de vacunación. Basta con presentar su documento de identidad en cualquiera de los puntos habilitados a lo largo de la capital. Esta iniciativa busca reducir la incidencia de enfermedades transmisibles y mantener la protección colectiva de la población.

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Durante la jornada, se suministrarán biológicos que previenen afecciones como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B, entre otras. Un aspecto relevante es que se aplicará también la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), orientada específicamente a niñas y niños de 9 a 17 años. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, la cobertura de vacunación se distribuye por toda la ciudad, facilitando el acceso en zonas de alta afluencia y a través de puntos establecidos en centros comerciales, parques, plazas y colegios. El listado de lugares se actualiza a diario mediante los canales oficiales.

En la actualidad, Bogotá dispone de más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados en centros de salud e IPS (Instituciones Prestadoras de Salud). Estos permiten el acceso permanente y oportuno a los servicios de inmunización durante todo el año, lo que refuerza el compromiso de la ciudad en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles.

Para este sábado 10 de octubre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud ha destacado la importancia de consultar en línea los puntos habilitados y dirigirse directamente al más cercano. Adicionalmente, la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años solo se realiza en puntos de atención autorizados. Estos sitios garantizan la valoración médica y el acompañamiento especializado, asegurando la seguridad del proceso según protocolos establecidos.

La ubicación de los puntos autorizados puede consultarse en documentos publicados por la misma Secretaría Distrital de Salud. Además, los usuarios tienen la opción de encontrar de manera sencilla el punto más cercano utilizando la plataforma Mapas Bogotá, siguiendo unas instrucciones claras para acceder al buscador y localizar los servicios disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para vacunarse en Bogotá durante la jornada del 10 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el único requisito indispensable para acceder a la vacunación en la jornada del 10 de octubre de 2026 en Bogotá es presentar el documento de identidad y acercarse a cualquier punto habilitado. Para el caso de vacunas como la de la fiebre amarilla en gestantes y personas mayores de 60 años, se debe acudir a puntos autorizados que ofrecen valoración médica previa.

¿Cómo ubicar el punto de vacunación más cercano en Bogotá?

Para identificar el punto de vacunación más cercano en Bogotá, usted puede consultar el listado actualizado en línea publicado por la Secretaría Distrital de Salud. Además, existe la opción de utilizar la plataforma digital Mapas Bogotá, que permite buscar instituciones prestadoras de salud con servicios de vacunación, visualizar la ubicación y tomar nota de horarios o direcciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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