Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) extiende una invitación muy especial a quienes disfrutan de la práctica del yoga y buscan profundizar en su conexión corporal y su bienestar. Según la información proporcionada por el portal Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, habrá un taller de yoga gratuito que se llevará a cabo en el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. Esta actividad tendrá lugar el domingo 18 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 a. m., y la entrada será libre hasta completar el aforo del espacio.

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La propuesta de este taller se enmarca en un enfoque progresivo donde el objetivo principal es explotar y potenciar el flujo y el movimiento consciente. Los asistentes, afirma Idartes, trabajarán a partir del alineamiento y la respiración, herramientas centrales del yoga, explorando cómo armar y desarmar cada postura (asana) a partir de la observación del esqueleto y la ubicación de los huesos. Este enfoque se orienta a encontrar un alineamiento que resulte eficiente, ayude a mantener el equilibrio, disminuya tensiones musculares innecesarias y posibilite una respiración fluida y sostenida.

Además de la revisión técnica de las posturas individuales, el taller profundizará en las transiciones entre asanas. A partir de esta base, se reconocerán los cambios de eje y la apertura de las articulaciones, aspectos fundamentales para lograr que el movimiento entre cada postura sea natural, armónico y coherente. Según detalla la información oficial, la meta es que cada participante integre estas transiciones, creando secuencias dinámicas y conscientes que se articulan a manera de coreografía en sintonía con el cuerpo y la respiración.

Este espacio será liderado por Alejandra Cuéllar Hilarión, una profesional con formación en Artes Escénicas y énfasis en Danza Contemporánea por la Facultad de Artes ASAB (Universidad Distrital), e instructora certificada por la Yoga Vaisnava Academy.

La cita es en la carrera Séptima # 28-66, dentro del Museo Nacional. Idartes hace énfasis en que no se requiere inscripción previa; el ingreso será gratuito y estará disponible hasta completar el cupo definido por el museo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el taller de yoga gratuito en el Museo Nacional de Bogotá?

Para asistir a este taller de yoga organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), usted solo debe acercarse al Museo Nacional de Colombia el 18 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m. La entrada es gratuita y está sujeta al aforo disponible, por lo que se recomienda llegar temprano. No se necesita inscripción previa.

¿En qué consiste el alineamiento y la respiración en la práctica del yoga?

De acuerdo con la información oficial, el alineamiento consiste en estructurar correctamente cada postura de yoga a partir de la posición de los huesos, para así lograr equilibrio y disminuir tensiones musculares. Esto, junto con la respiración fluida y continua, conforma la base para un movimiento consciente y seguro dentro de la disciplina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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