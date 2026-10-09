Por: Portal Bogotá

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Bogotá enfrenta cada temporada de lluvias con un desafío recurrente: los encharcamientos e inundaciones que afectan a varios sectores de la ciudad. En este contexto, la campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" hace un llamado a la ciudadanía para que, desde sus hogares, contribuyan a disminuir estos riesgos. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, se resalta la importancia de actuar con responsabilidad para proteger el bienestar común, especialmente en las épocas cuando las precipitaciones se intensifican.

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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha reiterado a través de sus canales oficiales que Bogotá puede pasar de un clima soleado a lluvias intensas en cuestión de minutos, por lo cual es fundamental que la ciudadanía actúe de manera preventiva. Entre las primeras recomendaciones dadas se encuentra la revisión periódica del correcto funcionamiento de los sistemas de bombeo en los sótanos de las edificaciones. Además, se insiste en verificar el buen estado de las cajas de inspección, estructuras que pueden llenarse de basura y derivar en obstrucciones y posibles inundaciones si no se mantienen limpias.

La acumulación de residuos es una de las causas principales por las cuales los sumideros –infraestructura diseñada para recolectar las aguas lluvias en las calles– se tapan e impiden el flujo normal del agua, agravando las afectaciones durante las lluvias. Por eso, la UAESP recomienda que, al barrer el frente de las viviendas, los residuos se recojan y depositen en bolsas bien cerradas, evitando dejarlos cerca de los sumideros. Así mismo, se debe respetar los horarios de recolección de basura definidos por el operador de aseo de cada zona, y no arrojar desechos como grasas, aceites, preservativos, toallas higiénicas o pañitos húmedos en lavaplatos o sanitarios, ya que estos terminan obstruyendo la red de alcantarillado.

Un mensaje principal de la campaña, replicado por la UAESP en sus redes sociales, es no dejar residuos en la calle ni sacarlos fuera del horario permitido. La basura mal dispuesta puede terminar tapando las alcantarillas, y frente al cambio impredecible del clima, la colaboración de todos es clave para evitar emergencias en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones da la UAESP para evitar inundaciones en Bogotá?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos destaca acciones como revisar sistemas de bombeo en edificios, mantener limpias las cajas de inspección, evitar tapar sumideros con residuos y sacar la basura solo en los horarios establecidos. Estas medidas ayudan a prevenir el taponamiento de alcantarillas y disminuyen el riesgo de encharcamientos o inundaciones durante la temporada de lluvias.

¿Por qué es importante no arrojar basura a los sumideros en Bogotá?

Arrojar basura o residuos a los sumideros ocasiona bloqueos en la infraestructura de recolección de aguas lluvias, lo que puede provocar encharcamientos e inundaciones en diferentes sectores de la ciudad. Mantener limpios los sumideros es fundamental para el buen funcionamiento de la red de alcantarillado y la prevención de emergencias durante lluvias intensas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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