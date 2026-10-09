Por: Portal Bogotá

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La emblemática celebración de los 30 años de Rock al Parque, considerado el festival de rock más grande de Latinoamérica, se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Este evento reunirá a agrupaciones y artistas nacionales, distritales e internacionales en cuatro escenarios, consolidando su importancia como un espacio de encuentro cultural para miles de ciudadanos, según lo informado por la Alcaldía de Bogotá.

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En el marco de esta conmemoración, la estrategia 'Bogotá Modo Metro' tendrá una presencia especial, sumándose a la celebración con actividades pensadas para acercar al público al avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Este proyecto, que marca un hito en la movilidad y el futuro de la ciudad, tendrá un stand conocido como BogotáModoMetro. Allí, durante los tres días del festival, los asistentes podrán participar en experiencias interactivas diseñadas para explicar los beneficios y características del primer sistema metro de la capital.

El stand ofrecerá información sobre la Línea 1 del Metro de Bogotá, un recorrido pedagógico para que los visitantes conozcan los detalles sobre los componentes del viaducto y la compleja ingeniería detrás de esta obra. Además, se desarrollarán actividades enfocadas en fomentar comportamientos ciudadanos, como el uso responsable de audífonos y la convivencia respetuosa dentro del sistema. Un mural participativo permitirá a los asistentes compartir cuáles canciones desearían escuchar durante sus trayectos, además de mensajes sobre el significado de los sonidos para la ciudad y el respeto mutuo entre los usuarios. El espacio también incluye puntos de conexión y carga para dispositivos móviles, ofreciendo un servicio práctico mientras se disfruta de la programación artística.

De acuerdo con la información proporcionada, contenidos audiovisuales proyectados en los escenarios permitirán a los ciudadanos observar imágenes actualizadas de la construcción del viaducto, así como conocer los principales avances de ejecución de la obra, que avanza de manera sostenida hacia su puesta en funcionamiento.

La participación de 'Bogotá Modo Metro' en Rock al Parque representa el encuentro de dos símbolos de transformación: la cultura y la movilidad sostenible. Simultáneamente al disfrute del festival, los asistentes serán testigos del progreso de un proyecto que está cambiando la forma de movilizarse por Bogotá. Así, BogotáModoMetro busca fomentar la apropiación ciudadana y una cultura de respeto y orgullo por una iniciativa que transformará la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades de Bogotá Modo Metro en Rock al Parque?

Las actividades de Bogotá Modo Metro durante Rock al Parque incluyen un stand interactivo con información sobre la Línea 1 del Metro de Bogotá, recorridos pedagógicos sobre la ingeniería del viaducto, talleres sobre comportamientos ciudadanos, un mural participativo y puntos de carga para dispositivos móviles, todo pensado para acercar a los asistentes al proyecto del metro y fortalecer la cultura ciudadana.

¿Qué beneficios ofrece la Línea 1 del Metro de Bogotá según la estrategia BogotáModoMetro?

De acuerdo con la información presentada en el festival, la Línea 1 del Metro de Bogotá aporta beneficios como la transformación de la movilidad en la ciudad, el fortalecimiento de la cultura del respeto y la convivencia, y la posibilidad de que los ciudadanos conozcan y se apropien del sistema desde su construcción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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