Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, en colaboración con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital para las Artes, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, entregó a la ciudad la escultura ‘La Rockera’, una obra imponente creada por el artista bogotano Rafael Melo, también conocido como Maquiamelo. Esta pieza fue instalada de forma permanente en el acceso de la calle 63 del parque metropolitano Simón Bolívar y representa un homenaje a las tres décadas del festival Rock al Parque, uno de los eventos culturales más emblemáticos de Bogotá, de acuerdo con información oficial de la Alcaldía.

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La escultura, que mide 3,87 metros de altura y pesa cerca de 1.200 kilogramos, fue realizada en bronce mediante la técnica de cera perdida. Uno de los aspectos más llamativos de ‘La Rockera’ es que está compuesta por aproximadamente 30.000 balas recicladas de diferentes calibres. Según Maquiamelo, el objetivo de este material era darle un nuevo sentido a objetos que usualmente representan violencia, transformándolos en un homenaje artístico. La fundición tuvo lugar en un taller del barrio San Jorge, en Puente Aranda, un sitio con connotaciones históricas por haber sido fosa común del Cementerio del Sur.

La inspiración para crear la obra surgió durante una presentación de la banda española Bala en una reciente edición del festival, cuando Maquiamelo vio a una joven rockera en pleno pogo. Esa imagen, con el cabello negro y audífonos con taches, fue decisiva para imaginar una escultura monumental que resaltara la identidad rockera bogotana y el papel de las mujeres en este género musical. ‘La Rockera’ no solo presenta rasgos emblemáticos del rock, como los audífonos, los taches y una estrella en el ojo, sino que además incorpora una placa con los nombres de agrupaciones nacionales, distritales e internacionales que han sido parte de la historia de Rock al Parque, así como un código QR para ampliar la información a quienes visiten la obra.

De acuerdo con Carolina Portela, guitarrista de Highway, la escultura es un reconocimiento a la presencia de las mujeres en el rock, un aspecto que considera fundamental para apropiarse de la obra y para fortalecer la conexión de la ciudadanía con el festival. Por su parte, Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, expresó que un monumento representa más que una obra física: es un símbolo de memoria y respeto hacia quienes han construido el legado musical y cultural de la ciudad a lo largo de estos treinta años.

‘La Rockera’ se suma así a otras intervenciones artísticas en el espacio público bogotano, como la obra Umbral y los proyectos en TransMilenio, consolidando aún más la memoria cultural y el valor simbólico de Rock al Parque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde está ubicada la escultura ‘La Rockera’ y qué representa para Bogotá?

La escultura ‘La Rockera’ se encuentra en el acceso de la calle 63 del parque metropolitano Simón Bolívar. Esta obra representa un homenaje a los 30 años del festival Rock al Parque, celebrando tanto el legado musical de la ciudad como el papel de las mujeres en la escena rockera, y simboliza la transformación de objetos asociados a la violencia, como las balas, en arte y memoria cultural.

¿Cómo fue creada la escultura ‘La Rockera’ y qué materiales se usaron?

‘La Rockera’ fue creada por Maquiamelo utilizando la técnica de cera perdida en bronce y con la incorporación de aproximadamente 30.000 proyectiles reciclados de distintos calibres. Esta decisión material tiene como objetivo resignificar las balas para que dejen de ser instrumentos de muerte y se transformen en una obra artística y conmemorativa para la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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