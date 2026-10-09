Panamá fue epicentro este viernes del que es considerado uno de los sismos más fuertes de los últimos 20 años en ese país.

Sigue a PULZO en Discover

Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor fue de 8 grados y con una profundidad de 33 kilómetros, en la zona de Pitaloza, Panamá.

Este es el reporte:

Tal fue la magnitud que el temblor se sintió con fuerza en Bucaramanga, Cartagena y en algunos puntos de Bogotá. En edificios del norte y del centro de la capital los administradores optaron por llevar a cabo evacuaciones de las estructuras.

Así lo reportaron algunos usuarios de redes sociales:

No lo sentí pero sí nos evacuaron en el edificio en Bogotá 😬 — Alejandra 🩵 (@Natalada25) October 9, 2026

@sgcol Bogotá Calle 100 con kra 9 sacudió edificio World Trade Center. — Gelmuth Durán Peláez (@gelduran) October 9, 2026

Terremoto en Panamá: detalles de lo ocurrido y magnitud

Un potente evento telúrico de magnitud superior a 7,0 en la escala de Richter sacudió en las últimas horas el territorio panameño, generando momentos de zozobra tanto en el país vecino como en amplias zonas del centro, occidente y norte de Colombia. La liberación de energía, ocurrida en una franja tectónica de alta complejidad en el istmo de Panamá, activó las alarmas de los sistemas de monitoreo geológico de la región e impulsó evacuaciones preventivas en múltiples centros urbanos.

(Vea también: [Video] Así se sintió fuerte temblor de magnitud 8,0: muchos se movieron en Colombia)

Desde el punto de vista tectónico, este sismo responde a la compleja interacción entre la placa de Nazca, la placa del Caribe y la microplaca de Panamá.

Esta zona de convergencia registra de manera continua acomodamientos de gran magnitud debido a la subducción y al choque de bloques continentales. La profundidad media del hipocentro y la magnitud del evento permitieron que las ondas sísmicas se propagaran con notable amplitud a lo largo de la corteza, alcanzando con fuerza el territorio colombiano.

Las autoridades de gestión del riesgo y los institutos de geociencias de ambos países mantienen un monitoreo permanente sobre la zona epicentral ante la alta probabilidad de que se sigan registrando réplicas en las próximas horas. Se reitera el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, verificar únicamente los boletines oficiales de las entidades de socorro y verificar las condiciones estructurales de viviendas y lugares de trabajo antes de retomar la normalidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.