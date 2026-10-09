Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se ha dado a conocer un nuevo avance en materia judicial que involucra la acusación formal contra el sacerdote Manuel Cely Silva, quien fue señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, con el agravante de que existen circunstancias estipuladas especialmente en la ley. De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, estos hechos habrían ocurrido cuando el acusado se desempeñaba como director de un monasterio y sacerdote de un colegio en la ciudad, cargo desde el que tenía contacto directo con menores de edad.

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La investigación se encuentra a cargo de una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), quien fue la encargada de recolectar evidencias que permitieron formular la acusación ante las autoridades competentes. Según el reporte oficial, el sacerdote habría contactado en diversas oportunidades a un estudiante de tan solo 6 años de edad, llevándolo a zonas privadas dentro del monasterio. En estos espacios, de acuerdo con la Fiscalía, habrían ocurrido los presuntos actos de abuso sexual. Los hechos materia de investigación se ubican en el periodo comprendido entre agosto de 2022 y agosto de 2023, lo que corresponde aproximadamente a un año escolar completo.

Además de presentar la acusación, la Fiscalía General de la Nación incorporó nuevos elementos de prueba al proceso penal, formalizando así su postura y robusteciendo el caso en contra del acusado ante un eventual juicio oral, cuya fecha será determinada por el juez encargado del conocimiento del caso. Todos los detalles y avances de este proceso judicial continúan bajo seguimiento de la Fiscalía y serán expuestos durante el juicio oral cuando este inicie, según lo anunciado.

La administración de la ciudad de Bogotá recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho que atente contra la convivencia o constituya delito a través de la Línea de Emergencias 123. De acuerdo con la información difundida, la colaboración con las autoridades es fundamental para que las investigaciones prosperen y permitan fortalecer la seguridad en la capital del país. La denuncia activa es vista como una herramienta esencial para que Bogotá avance en la lucha contra el crimen y logre entornos más seguros para sus ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cargos enfrenta el sacerdote Manuel Cely Silva según la Fiscalía General de la Nación?

El sacerdote Manuel Cely Silva enfrenta acusaciones formales por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, agravados por circunstancias definidas en la ley. Esta información fue presentada ante las autoridades por la Fiscalía General de la Nación, que también incorporó elementos de prueba para el juicio oral.

¿Qué es la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA)?

La Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes, conocida por sus siglas UENNA, es una dependencia de la Fiscalía General de la Nación dedicada a investigar y judicializar actos delictivos que afectan a menores de edad, especialmente aquellos delitos considerados graves y de alta prioridad en materia de protección infantil.

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