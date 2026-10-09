Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la salud mental ha cobrado una relevancia especial, integrando aspectos como la conexión con la naturaleza, la convivencia en comunidad y la búsqueda de espacios que mejoren el bienestar general. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Salud, uno de los mecanismos innovadores que se fortalecen es la Prescripción Social. Esta iniciativa promueve la vinculación de personas y familias a recursos institucionales y comunitarios disponibles en cada territorio, atendiendo a sus intereses y necesidades puntuales.

Sigue a PULZO en Discover

Según la Secretaría Distrital de Salud, la Prescripción Social no solo acerca a los ciudadanos a actividades y espacios de encuentro, sino que facilita la creación de lazos comunitarios y refuerza las redes de apoyo, factores clave para enfrentar desafíos como la soledad no deseada, el estrés crónico y la ansiedad. Para su implementación, se han consolidado alianzas con instituciones como el Jardín Botánico de Bogotá, las secretarías de Ambiente, Cultura, Integración Social, Desarrollo Económico, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Virrey Solís y la Universidad El Bosque. Estas alianzas permiten ofrecer encuentros con la naturaleza, actividades físicas, capacitación, oportunidades de emprendimiento y el fortalecimiento de competencias en los equipos encargados de la estrategia.

En este contexto, el Jardín Botánico de Bogotá se destaca como uno de los principales espacios de bienestar. Dentro de sus programas, las Terapias de Naturaleza — que incluyen bajar el ritmo, dinamizar los sentidos, reconectar y compartir— favorecen la regulación de la presión arterial, fortalecen el sistema inmune y contribuyen a la reducción de hormonas del estrés, mientras promueven sensaciones de felicidad. Hasta la fecha, se han llevado a cabo más de 7.000 de estas terapias.

Con información de la propia Secretaría de Salud, hasta septiembre se habían gestionado más de 19.000 prescripciones en los distintos recursos identificados y articulados a través de sus alianzas, además de caracterizar más de 460 activos comunitarios. Entre enero y julio de 2026, 83.505 personas participaron en acciones de cuidado mental y 72.021 en fortalecimiento de habilidades socioemocionales como manejo emocional, comunicación asertiva y prevención de violencia. Así mismo, el Plan de Prevención y Atención a la Conducta Suicida ha beneficiado a 42.845 personas. Las cifras muestran una leve disminución en los casos: Bogotá pasó de 363 muertes por suicidio en 2024 a 352 en 2025 y, en el primer semestre de 2026, se reportaron 164 casos.

El soporte a la ciudadanía también incluye la línea de urgencias 137 y la Línea 106 “El poder de ser escuchado”, que para julio de 2026 ya sumaba 109.901 intervenciones. Se han ofrecido 9.326 orientaciones y 5.560 remisiones al SISVECOS, sistema al que pueden acudir las personas residentes en Bogotá. Como complemento digital, literalmente.saludcapital.gov.co constituye un portal de consulta de información sobre salud mental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Prescripción Social en salud mental y cómo funciona en Bogotá?

La Prescripción Social es una estrategia impulsada por la Secretaría Distrital de Salud que conecta a las personas con recursos y servicios institucionales y comunitarios según sus intereses y necesidades. En Bogotá, esta iniciativa posibilita la participación en actividades vinculadas a la naturaleza, la vida comunitaria y el desarrollo personal, ayudando a combatir la soledad y el estrés. Su funcionamiento se basa en la articulación de diferentes entidades públicas que ofrecen desde Terapias de Naturaleza hasta atención telefónica y digital para orientar y acompañar procesos de bienestar.

¿Cuáles son los resultados de la estrategia Prescripción Social y las Terapias de Naturaleza en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la Prescripción Social ha facilitado más de 19.000 prescripciones y la identificación de 460 activos comunitarios, con miles de personas accediendo a estos espacios. Las Terapias de Naturaleza, ofrecidas en el Jardín Botánico, han beneficiado a más de 7.000 participantes, evidenciando impacto tanto en salud física como emocional. Además, las cifras de atención y prevención de la conducta suicida muestran tendencias a la baja, mientras que los canales de ayuda y orientación siguen siendo herramientas fundamentales para la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.