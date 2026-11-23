Por: Noticiero 90 minutos

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El acceso a las expresiones artísticas continúa siendo un reto para muchas comunidades vulnerables en el país. De acuerdo con la información recogida por Noticiero 90 Minutos, los elevados costos y la escasa oferta cultural constante dificultan que las personas de estos sectores puedan disfrutar y participar en actividades artísticas. Frente a esta situación, la Fundación Valeculturarte ha implementado la iniciativa “La Siembra”, una propuesta que busca romper estas barreras mediante talleres e intervenciones artísticas llevadas directamente a los territorios donde la cultura suele ser un bien poco accesible.

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Esta iniciativa, liderada por Valentina Hurtado, plantea el arte como una estrategia poderosa para la transformación social y la integración comunitaria. Tal como lo expresó su directora, se trata de “una oportunidad para que todas las personas puedan aportar a las artes, pero las artes que puedan llegar a los territorios, a las comunidades, a las personas que normalmente no tienen el acceso”. Esta visión se traduce en un modelo colaborativo en el que artistas locales de diferentes disciplinas comparten sus conocimientos y talentos con la ciudadanía, favoreciendo el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento de la identidad cultural de cada comunidad.

En las jornadas de “La Siembra” se han destacado expresiones como la danza folclórica y la escultura, que han servido como canales de encuentro, diálogo y enseñanza entre diversos grupos poblacionales, incluyendo a los adultos mayores. Un componente valioso de la propuesta es la alianza con el sector académico. En específico, practicantes de la Universidad del Tolima se han sumado a las actividades, apoyando su desarrollo en campo y ampliando la base de impacto de la fundación.

La dinámica de “La Siembra” se caracteriza por su apertura y participación comunitaria. La Fundación Valeculturarte comparte con antelación la información sobre los lugares de intervención, de modo que la comunidad y actores locales puedan integrarse a las jornadas. El respaldo de la ciudadanía se evidencia tanto en aportes económicos como en donaciones de materiales, insumos o libros, recursos que refuerzan el alcance de las actividades. Según Noticiero 90 Minutos, el objetivo de la fundación es consolidar y expandir esta red de colaboración junto con artistas, cooperantes y aliados institucionales, lo que abre la puerta a proyectar la iniciativa a más territorios y diversificar la oferta artística y cultural para quienes lo necesitan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuye “La Siembra” de Valeculturarte a la inclusión cultural en comunidades vulnerables?

La iniciativa “La Siembra” de la Fundación Valeculturarte acerca actividades artísticas directamente a comunidades donde el acceso a la cultura suele ser limitado, empleando un modelo colaborativo con artistas locales y alianzas institucionales. Así, brinda oportunidades de participación, aprendizaje y transformación social, abriendo espacios de inclusión cultural para poblaciones como adultos mayores y sectores tradicionalmente excluidos.

¿Qué disciplinas artísticas y actores participan en el proyecto “La Siembra” de Valeculturarte?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, en “La Siembra” se desarrollan principalmente talleres de danza folclórica y escultura, y participan artistas locales de distintas disciplinas. Además, el proyecto cuenta con la colaboración de practicantes universitarios y recibe el apoyo de la comunidad a través de aportes en dinero, insumos y libros, lo que refuerza la labor colectiva y el impacto social del programa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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