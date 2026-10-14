Por: Portal Bogotá

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Siete obras emblemáticas del escultor colombiano Edgar Negret estarán presentes en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) hasta el 11 de diciembre de 2026. Esta exposición, que se desarrolla en el Tropicario y en la colección de Plantas Ornamentales del JBB, representa una conmemoración al legado de un artista fundamental en la historia de la escultura colombiana, quien se distinguió a través de una propuesta abstracta y geométrica reconocida tanto en el país como internacionalmente, de acuerdo con la información publicada por el Jardín Botánico de Bogotá.

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La muestra reúne un diálogo entre el arte, la naturaleza y la memoria cultural, permitiendo a los visitantes descubrir conexiones profundas a través de las siete esculturas seleccionadas. Cada obra ofrece una perspectiva única sobre el pensamiento y el universo de Negret. Por ejemplo, ‘Cueva’ refleja la fascinación imaginaria de Negret por Cuba, país que nunca visitó, plasmando su visión llena de historia y misterio. ‘Mariposa’, parte de sus últimos años de producción e inspirada en el ciclo vital de este insecto, resulta en un emblema de transformación que dio origen más adelante al monumento La Mariposa para la Plaza de San Victorino en Bogotá.

Obras como ‘El Arco (Tierra Adentro, Arco, Rombos y Estrellas)’ y ‘Manto tejido’ exploran motivos de culturas precolombinas, en particular su conexión con la tradición inca, presente también en los colores seleccionados como el morado o magenta, símbolo de dignidad imperial. ‘Hipogeos’ surge tras investigar los sistemas simbólicos y funerarios de la cultura de Tierradentro, mientras que ‘Máscara plumario’ y ‘Flor Sanky’ continúan el recorrido por las visiones cosmológicas de civilizaciones mesoamericanas y andinas, además de la flora andina.

De acuerdo con el JBB, la exposición está abierta al público de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., y su acceso está incluido en la boleta de ingreso general al Jardín Botánico. Nacido en Popayán en 1920 y formado en la Escuela de Bellas Artes de Cali, Negret marcó su trayectoria en ciudades como Nueva York, París y España. Reconocido por emplear el aluminio y resaltar el equilibrio, movimiento y color en la abstracción y geometría, cuenta con obras en colecciones de alto prestigio como el Museum of Modern Art y el Solomon R. Guggenheim. La Bienal de Venecia le otorgó el Gran Premio de Escultura David Bright en 1968, consolidando su proyección internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué obras de Edgar Negret están expuestas en el Jardín Botánico de Bogotá?

En la exposición organizada por el Jardín Botánico de Bogotá se encuentran siete esculturas de Edgar Negret: ‘Cueva’, ‘Mariposa’, ‘El Arco (Tierra Adentro, Arco, Rombos y Estrellas)’, ‘Manto tejido’, ‘Hipogeos’, ‘Máscara plumario’ y ‘Flor Sanky’. Cada pieza fue seleccionada para dialogar con el entorno natural y resaltar la inspiración del artista en culturas ancestrales y símbolos de transformación.

¿Qué significa “Tropicario” en el contexto del Jardín Botánico de Bogotá?

El término Tropicario se refiere a un espacio dentro del Jardín Botánico de Bogotá dedicado a recrear y exhibir ecosistemas tropicales. Allí se muestran plantas de regiones cálidas y húmedas, brindando un ambiente adecuado para la observación y la conservación de diversas especies, lo que enriquece la experiencia de quienes visitan la exposición de Edgar Negret.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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