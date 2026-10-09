José Raúl López, esposo de la odontóloga Cristina María Patiño Sandoval, asesinada en Popayán, denunció que las autoridades no atendieron oportunamente las múltiples advertencias sobre las amenazas que enfrentaban él y su familia. En declaraciones a Noticias RCN, aseguró que la víctima había presentado denuncias y entregado pruebas sobre el peligro que corría antes de ser asesinada.

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Patiño, de 45 años, desapareció el 13 de septiembre de 2026 y cuatro días después fue encontrada sin vida en el sector de Florida II, en Popayán. El caso terminó con la captura de Jorge Iván Cuaspud Rodríguez, conocido con los alias de ‘Papas’ o ‘Ñanga’, quien fue ubicado el 5 de octubre en el barrio La Paz de la capital del Cauca.

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Según López, su esposa había advertido en repetidas ocasiones que temía por su vida y había informado al Estado sobre presuntos episodios de maltrato físico y psicológico, extorsiones y amenazas dirigidas también contra su familia. “Ella misma le manifestó al Estado que posiblemente sería asesinada en varias oportunidades”, relató el hombre al medio de comunicación.

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El esposo de la víctima también señaló que Cuaspud habría hecho llamadas extorsivas desde un centro carcelario y que esa situación fue puesta en conocimiento de las autoridades. Sin embargo, según su denuncia, las advertencias no recibieron la atención necesaria. López cuestionó que el caso se hubiera tratado como si se limitara a llamadas extorsivas, sin considerar el riesgo que, asegura, enfrentaban.

La ubicación del señalado responsable se logró mediante labores investigativas que incluyeron la revisión de cámaras de seguridad, georreferenciación y otros elementos recopilados por las autoridades. De acuerdo con la información entregada, Cuaspud tenía 16 anotaciones por distintos delitos, entre ellos homicidio, extorsión, hurto calificado, violencia intrafamiliar y fuga de presos.

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Tras su captura, el hombre aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y fue enviado a prisión con medida de aseguramiento. Mientras avanza el proceso judicial, la denuncia de López pone el foco en las alertas previas al feminicidio y en la respuesta institucional frente a las amenazas que, según la familia, habían sido reportadas antes de la muerte de Cristina María Patiño.

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