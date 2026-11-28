Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para ser la anfitriona de la Vchallenges 42K - Maratón de Bogotá 2026, evento que tendrá lugar el domingo 29 de noviembre de 2026. Ante esta importante cita deportiva, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó la autorización de múltiples cierres viales en zonas clave como la avenida calle 26, carrera 54, avenida carrera 50 y calle 24A, entre otras. De acuerdo con información proporcionada por la SDM, estos cierres tienen como propósito favorecer la logística de la carrera y salvaguardar la seguridad de los participantes y ciudadanos.

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El trazado de la maratón cubre una significativa extensión urbana, comenzando en la avenida calle 26 por carrera 57 y abarcando tramos que incluyen la avenida carrera 50, calle 24B, carrera 51, avenida La Esperanza, avenida carrera 60, avenida NQS (carrera 30) y hasta llegar a la avenida calle 94 con avenida carrera 15, entre otros corredores viales. La ruta no solo implica un despliegue físico para los atletas sino también un reto logístico para la movilidad bogotana. Por este motivo, la apertura de las distintas vías se realizará de manera gradual, dependiendo del avance de los corredores.

La SDM detalló información precisa sobre los tipos de cierres, su localización, y los horarios durante los cuales se restringirá la circulación. Por ejemplo, la avenida calle 26 (calzada de servicio sur) tendrá un cierre total de 12:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. del sábado 28 de noviembre, y luego se retomarán los cierres la madrugada del domingo desde las 5:00 a. m. en varios tramos. Otros sectores como la avenida carrera 60, la avenida calle 53 y la avenida carrera 30 (NQS) tendrán cierres totales o parciales según los sectores afectados, con habilitaciones previstas hacia el mediodía y primeras horas de la tarde del mismo domingo.

Para atender el flujo vehicular y minimizar el impacto en la movilidad, la SDM estableció rutas de desvío autorizadas y alternativas para conductores, peatones y residentes. Entre estas se destacan corredores como la avenida carrera 68, avenida calle 63 y la autopista Norte, así como accesos y salidas específicos para residentes de sectores como Paulo VI. Con el apoyo de mapas detallados, la ciudadanía podrá identificar por dónde circular según su destino. Toda esta información es parte de los esfuerzos del Distrito para garantizar el desarrollo exitoso de la maratón y la normalización paulatina del tránsito durante y después del evento.

Fuente: datos suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.

¿Cuáles serán los principales cierres viales por la Maratón de Bogotá 2026?

Durante la realización de la Vchallenges 42K - Maratón de Bogotá 2026, los principales cierres viales autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad afectarán sectores como la avenida calle 26, avenida carrera 60, carrera 50, calle 24A, avenida NQS y avenida calle 53, entre otros. Estos cierres serán parciales o totales, con horarios específicos que van desde la madrugada hasta primeras horas de la tarde, y buscan asegurar el correcto desarrollo del evento y la seguridad de los participantes.

¿Qué significa la sigla SDM utilizada en el contexto de la Maratón de Bogotá?

La sigla SDM hace alusión a la Secretaría Distrital de Movilidad, la entidad oficial encargada de gestionar, coordinar y autorizar las intervenciones viales y desvíos necesarios para la realización de eventos masivos como la Maratón de Bogotá 2026. Dicha secretaría es la fuente principal y responsable de la información sobre cierres, desvíos y habilitación de vías durante el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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