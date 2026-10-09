Por: Portal Bogotá

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En el marco de las acciones para promover entornos más seguros para las mujeres en Bogotá, la Alcaldía Local de Usme y la Secretaría de la Mujer lideraron la tercera sesión del Consejo Local de Seguridad para las Mujeres (CLSM) 2026. De acuerdo con lo dado a conocer por la Alcaldía de Bogotá, este espacio es un escenario de articulación interinstitucional cuya finalidad es fortalecer la prevención, atención y protección respecto de las violencias basadas en género que afectan a la localidad de Usme.

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La jornada fue instalada por Diego Alejandro López López, alcalde local encargado, y reunió a representantes de entidades distritales, organismos competentes y organizaciones de mujeres. Según información oficial, las participantes realizaron seguimiento a los compromisos que se habían planteado en la segunda sesión del CLSM, además de revisar los principales avances y retos actuales en materia de seguridad, incluyendo la prevención de distintas formas de violencia contra las mujeres.

Durante la sesión, se expusieron las cifras sobre violencias y delitos que afectan a las mujeres en Usme. Estos datos provienen de los reportes de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía, las Comisarías de Familia y la Subred Sur. Las asistentes también analizaron el progreso de los proyectos de inversión local enfocados en la prevención de violencias y del feminicidio, subrayando así el compromiso institucional y de la sociedad civil en la identificación y abordaje de estos flagelos.

Otro punto relevante fue la planeación de estrategias y espacios para las próximas jornadas conmemorativas del 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el 4 de diciembre (4D). En este contexto, se hizo especial énfasis en el seguimiento a medidas de acompañamiento dirigidas a mujeres que realizan ASP, sin que se explique en el texto el significado de esa sigla. Asimismo, estas acciones forman parte del esfuerzo por fortalecer la articulación de respuestas que contribuyan a que Usme sea una localidad más segura para las mujeres.

Según la información divulgada por la Alcaldía Local de Usme, este tipo de espacios refuerzan la importancia de la coordinación entre las entidades y organizaciones de mujeres para avanzar en la protección y atención integral, ratificando el compromiso institucional con la seguridad femenina en el territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones realiza el Consejo Local de Seguridad para las Mujeres en Usme?

El Consejo Local de Seguridad para las Mujeres, según informa la Alcaldía Local de Usme, coordina esfuerzos orientados a prevenir, atender y proteger a las mujeres frente a violencias basadas en género. Sus sesiones incluyen seguimiento a compromisos, análisis de avances y desafíos en seguridad, revisión de cifras oficiales de delitos y planeación de actividades para fechas clave como el 25N.

¿Cuáles son las entidades que reportan cifras de violencia contra las mujeres en Usme?

Conforme a la información presentada en la tercera sesión del CLSM, las cifras sobre violencia hacia las mujeres en Usme provienen de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía, las Comisarías de Familia y la Subred Sur, todas ellas actores institucionales del Distrito.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.