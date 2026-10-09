Por: Portal Bogotá

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Con motivo de la edición número 30 del festival Rock al Parque 2026, uno de los eventos culturales más significativos de Bogotá, la movilidad en la ciudad tendrá ajustes importantes. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) determinó la necesidad de autorizar cierres viales en las inmediaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar, sede tradicional del festival, para facilitar el desplazamiento de los asistentes y asegurar un flujo vehicular adecuado en una de las zonas de mayor concurrencia durante este tipo de actividades, así lo informó el sitio oficial de la SDM.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los cierres se implementarán en ambos sentidos de la calle 63, en el tramo comprendido entre la avenida 68 y la carrera 60. Además, la medida aplicará para la ciclorruta ubicada en la misma sección, por donde es frecuente el tránsito de bicicletas y otros medios alternativos de transporte. El operativo de cierres viales tendrá un horario específico según la programación del festival: el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, las restricciones regirán de 10:30 a. m. a 11:59 p. m.; mientras que el lunes festivo 12 de octubre, el cierre estará vigente de 10:30 a. m. a 10:30 p. m. Esta información fue confirmada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad en sus canales digitales.

Para garantizar el orden y la orientación de visitantes y residentes, la Secretaría Distrital de Movilidad desplegará personal en los principales puntos de acceso y salida del parque. Estos funcionarios estarán encargados de brindar asesoría, dirigir el tráfico, y adaptarse a las dinámicas que demande el comportamiento de la movilidad durante el festival.

Frente a estas restricciones, la Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a la ciudadanía planificar sus recorridos con anticipación y consultar las condiciones de movilidad antes de salir, así como priorizar el uso del transporte público. También sugirió recargar la tarjeta TuLlave previamente si se usará el sistema TransMilenio, evitar estacionar en la vía pública, acatar todas las indicaciones de las autoridades y considerar rutas alternativas en caso de transitar por las zonas de influencia de los eventos.

Este operativo busca mitigar el impacto que generan los grandes eventos en la movilidad de Bogotá, y forma parte de las acciones que autoridades y organizadores implementan para que asistentes, vecinos y usuarios habituales del sector puedan movilizarse de la mejor manera posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cierres viales por Rock al Parque 2026 en Bogotá?

Según la información compartida por la Secretaría Distrital de Movilidad, los principales cierres viales se aplicarán sobre la calle 63, entre la avenida 68 y la carrera 60, en ambos sentidos, incluyendo la ciclorruta de este tramo. Estos cierres estarán en funcionamiento los días del festival, en un horario que va desde las 10:30 a. m. hasta el final de cada jornada.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría Distrital de Movilidad para los asistentes a Rock al Parque?

La Secretaría Distrital de Movilidad aconseja planificar el viaje con anterioridad, consultar las condiciones de tránsito antes de salir, priorizar el transporte público, tener recargada la tarjeta TuLlave para el uso de TransMilenio, evitar estacionar en la vía pública y seguir las indicaciones de las autoridades en las zonas cercanas al evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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