Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El pronóstico del clima para Bogotá, de acuerdo con información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), anticipa que este sábado 10 de octubre de 2026 la ciudad amanecerá bajo un cielo mayormente nublado, pero con tiempo seco en la madrugada. Sin embargo, el IDIGER advierte que no se pueden descartar lloviznas dispersas durante el transcurso de la jornada, por lo que la recomendación es estar atentos a las actualizaciones y programar sus actividades con precaución. La temperatura mínima estimada es de 11 grados Celsius, situación que suele ser habitual en la capital del país para esta época del año, caracterizada por cambios súbitos en el clima.

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El monitoreo constante de las condiciones meteorológicas es esencial para los habitantes de Bogotá, debido a la alta variabilidad del clima en la región. Según el Sistema Alerta Bogotá (SAB), cuya función es informar en tiempo real sobre lluvias, temperatura máxima y mínima y alertas climáticas, las personas pueden consultar estos datos fácilmente en cualquier momento. El SAB ofrece herramientas para que los usuarios verifiquen desde su dispositivo móvil, computador o tableta si hay posibilidad de lluvia en su zona y tomen medidas anticipadas para evitar contratiempos en su movilidad cotidiana.

Para quienes desean comprobar el pronóstico del tiempo de forma detallada y en tiempo real, la Alcaldía de Bogotá recomienda consultar el portal mapas.bogota.gov.co. El proceso es sencillo: usted ingresa a la página, selecciona el ícono de mapa, luego en “Tipos de mapa” busca la opción "Otros mapas" y allí encuentra el específico de “Lluvias”. Al digitar la dirección deseada en el buscador, el sistema mostrará si está lloviendo en ese punto de la ciudad, información útil al momento de programar desplazamientos o actividades al aire libre. Así, tanto la página oficial de la ciudad como el SAB permiten que la ciudadanía acceda a datos confiables y actualizados sobre el estado del clima en el Distrito Capital y sus alrededores.

De acuerdo con todos estos recursos, la gestión de la información climática se ha convertido en una herramienta fundamental para la planeación diaria de quienes viven en la capital, minimizando riesgos y facilitando una movilidad más segura y eficiente ante la naturaleza cambiante del clima bogotano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico del tiempo en Bogotá desde un celular?

Para consultar el pronóstico del clima en Bogotá desde su celular, debe ingresar a la página mapas.bogota.gov.co. Una vez allí, seleccione el ícono de mapa, busque en "Tipos de mapa" la opción de “Otros mapas” y elija el de “Lluvias”. Después, digite la dirección del lugar que le interesa y el sistema indicará si en ese sector está lloviendo. Esta herramienta es útil para planear sus desplazamientos diarios.

¿Qué servicios ofrece el Sistema Alerta Bogotá (SAB) sobre el clima?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) ofrece la posibilidad de conocer en tiempo real cómo se encuentra el clima, cuáles son las temperaturas máximas y mínimas, así como la probabilidad de lluvia en cada localidad. También facilita el acceso a información actualizada sobre el estado meteorológico de la ciudad, permitiendo a los habitantes tomar decisiones informadas sobre sus actividades diarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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