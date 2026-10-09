Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a los habitantes de Bogotá a ser parte del taller “Tapitas: Artesanías Sostenibles”, una iniciativa donde el reciclaje y la creatividad se convierten en protagonistas. Esta actividad busca transformar tapitas metálicas en objetos artesanales mediante técnicas manuales sencillas, haciendo énfasis en la sensibilización ambiental y el cuidado del entorno a través de la reutilización de residuos. Tal como lo informa la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a través de su portal oficial, este evento representa una oportunidad para que jóvenes y adultos pongan en práctica habilidades manuales, al tiempo que contribuyen a una ciudad más sostenible.

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Según información publicada en bogota.gov.co, el taller está dirigido a personas desde los 13 años y no tiene costo, aunque requiere inscripción previa mediante un enlace proporcionado por los organizadores. El encuentro se llevará a cabo el sábado 10 de octubre de 2026, entre las 2:00 y las 5:00 de la tarde, en el aula múltiple 1 del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, un reconocido espacio de la ciudad destinado a actividades artísticas y culturales. El aforo está limitado a veinte personas por sesión, lo que garantiza una experiencia personalizada y el acompañamiento necesario durante la actividad.

Durante el taller, los asistentes aprenderán técnicas básicas en el manejo de herramientas como el martillo de goma para intervenir tapitas metálicas, explorando cómo un simple residuo puede convertirse en una obra artesanal funcional o decorativa. Esta experiencia, de acuerdo con la información difundida por Idartes, pretende motivar una reflexión sobre la importancia de reutilizar materiales y su impacto positivo en el medioambiente.

La convocatoria forma parte de la agenda cultural de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, un espacio que reúne diferentes propuestas gratuitas para el público de la ciudad, con un énfasis especial en la promoción de hábitos responsables con el planeta. Los interesados pueden consultar más detalles y acceder al enlace de inscripción a través de los portales oficiales de Idartes y la Secretaría de Cultura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar gratis en el taller de artesanías sostenibles de tapitas en Bogotá?

Para participar en el taller “Tapitas: Artesanías Sostenibles” organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), es necesario tener al menos 13 años y realizar una inscripción previa mediante el enlace oficial compartido en bogota.gov.co. La entrada es gratuita y el cupo está limitado a 20 personas por sesión.

¿Qué es el CEFE Chapinero y por qué se elige para actividades culturales en Bogotá?

El Centro Felicidad (CEFE) Chapinero es un espacio dedicado a la cultura y el arte ubicado en Bogotá, empleado frecuentemente para talleres, exposiciones y encuentros ciudadanos por su infraestructura versátil que fomenta la participación comunitaria. Es elegido por entidades como Idartes dada su relevancia y capacidad para reunir públicos diversos en torno a iniciativas culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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