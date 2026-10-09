Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para ofrecer una agenda cultural y recreativa variada entre el 9 y el 15 de octubre de 2026, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). Durante estos días, residentes y visitantes podrán disfrutar de múltiples planes que ocupan diferentes escenarios de la ciudad, abarcando desde festivales musicales y cine hasta talleres científicos, exposiciones y actividades al aire libre, muchos de ellos de acceso gratuito y para todos los públicos.

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Uno de los focos principales será la celebración de los 30 años de Rock al Parque. Según Canal Capital, este festival icónico reunirá varias propuestas musicales de géneros como metal, punk, ska, indie, hardcore, reggae, funk y rock alternativo y contará con una transmisión especial los días 10, 11 y 12 de octubre. En el marco de esta conmemoración, la Biblioteca Pública Virgilio Barco abrirá la exposición ‘El Gran Humedal’, que aborda la historia de Rock al Parque más allá de los conciertos, exaltando su riqueza como fenómeno social y cultural a través de objetos, lugares y personas involucradas en el espacio desde sus orígenes.

El componente musical se amplía con el concierto ‘Emperador’ de la Filarmónica de Bogotá en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, donde el público podrá escuchar obras como el Concierto para piano y orquesta No. 5 de Beethoven y la Sinfonía No. 2 de Brahms, dirigidas por Joachim Gustafsson y con la participación del pianista Niklas Sivelöv.

La agenda cinematográfica resalta el cine concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil en el Bogotá International Film Festival (BIFF) y la proyección del documental ‘Extrapolados: crónicas del territorio’ en la Franja ConMemoria de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), el cual explora el desarraigo y la resiliencia de las víctimas que han debido reconstruir sus vidas en Bogotá.

Por otra parte, los niños y jóvenes tendrán Vacaciones Recreativas organizadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) durante la semana de receso escolar. Este programa fomenta el disfrute del tiempo libre mediante el juego y la actividad física en parques de la ciudad, con iniciativas articuladas entre ‘Bogotá Feliz’ y ‘Bogotá en Bici’.

Entre las actividades al aire libre, el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme desarrollará un monitoreo de aves endémicas y migratorias, y Maloka ofrecerá un taller práctico de arqueobotánica para acercar a los asistentes al estudio de restos vegetales históricos. La oferta también incluye la proyección de la película animada ‘Mukira’ y la XXXVII Exposición Filatélica y Numismática Nacional, donde el público podrá conocer el patrimonio contenido en sellos postales y monedas.

Finalmente, la ciudad vivirá conciertos internacionales como el de Meredith Monk y el dúo Dean & Britta, ambos en el marco del Festival NO Convencional Bogotá 2026. Estos eventos refuerzan la diversidad y la vitalidad de la programación capitalina para toda la familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos gratuitos más destacados en la agenda cultural de Bogotá del 9 al 15 de octubre de 2026?

Durante esta semana, destacan entre los eventos gratuitos la transmisión de Rock al Parque por Canal Capital, el cine concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil, la exposición ‘El Gran Humedal’ en la Biblioteca Virgilio Barco, las Vacaciones Recreativas del IDRD, el monitoreo de aves en el Parque de Usme, el taller de arqueobotánica en Maloka y la proyección de la película ‘Mukira’. Todas estas actividades buscan promover la cultura, el arte y la inclusión en Bogotá.

¿Qué es la arqueobotánica y cómo se abordará en el taller ofrecido por Maloka?

La arqueobotánica es una disciplina que estudia los restos vegetales hallados en contextos históricos, permitiendo conocer aspectos de las sociedades pasadas a partir de su relación con las plantas. El taller en Maloka brindará una experiencia práctica con microscopios y la guía de un docente invitado de la Universidad Externado de Colombia, para que los participantes puedan analizar evidencia vegetal conservada a lo largo del tiempo y comprender su relevancia en la reconstrucción del pasado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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