Una cámara de seguridad registró el momento en que una patrulla de la Policía fue alcanzada por una explosión en una zona urbana de Popayán, Cauca. El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles 7 de octubre y dejó cinco personas heridas: dos uniformados y tres civiles.

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(Vea también: Ataques con explosivos y enfrentamientos armados agravan la crisis de seguridad en el Cauca)

Las imágenes permiten observar los segundos en los que la patrulla circulaba por el sector y se produjo la detonación. Después del estallido, la escena quedó marcada por la confusión mientras se activaba la respuesta de las autoridades y organismos de emergencia.

El ataque ocurrió en la zona oriental de la capital caucana, en inmediaciones de la calle 18 con carrera 3, según información entregada por las autoridades. La Policía indicó que el artefacto habría sido ubicado a un costado de la vía y activado cuando pasaba la patrulla motorizada.

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Los dos policías afectados fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad. El secretario de Gobierno de Popayán, Reinel Polanía, señaló posteriormente que los uniformados se encontraban fuera de peligro y presentaban lesiones menores.

La detonación también afectó a personas que se encontraban en el sector. Reportes sobre el caso señalaron que tres civiles resultaron heridos, mientras las autoridades acordonaron el lugar para adelantar las primeras verificaciones y recopilar elementos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

🚨 Atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía en el oriente de Popayán. El ataque ocurrió durante la mañana de este miércoles 7 de octubre, cuando la patrulla se movilizaba por la comuna 4, cerca de la cárcel de mujeres. De manera preliminar, se reportan policías y civiles heridos. Los lesionados fueron trasladados al Hospital San José, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del ataque. ⚠️ El hecho genera preocupación entre los habitantes de Popayán y se suma a otro operativo registrado horas antes en Santander de Quilichao, donde fueron desactivados 400 kilogramos de explosivos que eran transportados en un camión con destino a Cali. #Popayán #Cauca #Atentado #Policía — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 7, 2026

¿Qué muestra el video del ataque en Popayán?

El registro de una cámara de seguridad se convirtió en una de las principales piezas para reconstruir el momento del atentado. En las imágenes se observa el paso de la patrulla y, posteriormente, la explosión que interrumpe la circulación en la vía.

El material también permite dimensionar que el hecho ocurrió en un sector urbano, donde había población civil cerca del lugar. Por ello, además de las lesiones sufridas por los uniformados, las autoridades investigan las afectaciones ocasionadas a quienes se encontraban en los alrededores.

Autoridades buscan a los responsables

La Policía y el CTI de la Fiscalía quedaron a cargo de las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y determinar las circunstancias en las que fue instalado el artefacto. La revisión de las cámaras del sector hace parte de las labores adelantadas para identificar a los responsables.

La Alcaldía de Popayán anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables del atentado. Los datos pueden ser entregados a las autoridades mediante la línea 123.

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido públicamente el ataque a una estructura armada específica. La investigación continúa para establecer la autoría y las circunstancias exactas del hecho.

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