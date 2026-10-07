La tensa calma matutina en Popayán se quebró con un estruendo ensordecedor que activó todas las alarmas de seguridad en el departamento del Cauca. Una poderosa carga explosiva fue detonada al paso de una patrulla de la Policía Metropolitana que realizaba labores rutinarias de control en las inmediaciones de la cárcel de mujeres, dejando un saldo preliminar de dos uniformados heridos y una estela de zozobra entre la comunidad residente del sector.

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El violento episodio se desató pasadas las 10:00 a.m. de este miércoles 7 de octubre, cuando los uniformados cumplían con sus funciones de vigilancia en la zona. De acuerdo con las primeras hipótesis que manejan las autoridades locales, el ataque no fue un hecho al azar: la patrulla policial constituía el blanco directo de los agresores, quienes aprovecharon la vulnerabilidad del puesto de control para activar el artefacto. La onda expansiva sacudió los cimientos de las cuadras aledañas, generando momentos de pánico generalizado y obligando al cierre total de las vías adyacentes por parte de los organismos de socorro y unidades de refuerzo institucional.

Los dos policías afectados por la detonación sufrieron lesiones de consideración, por lo que debieron ser rescatados bajo estrictos protocolos de seguridad y trasladados de urgencia a centros asistenciales de la capital caucana, donde a esta hora reciben atención médica especializada bajo pronóstico reservado. Paralelamente, los equipos de emergencia desplegados en el área analizan minuciosamente si la onda expansiva alcanzó a lesionar de manera leve a transeúntes o civiles que transitaban por el lugar en el momento exacto del atentado, un dato que sigue bajo verificación en los puestos de salud cercanos.

Hasta el momento, ninguna estructura armada o disidencia criminal ha reivindicado la autoría de este nuevo golpe terrorista que enluta la jornada en el suroccidente colombiano. Sin embargo, la zona es escenario frecuente de disputas entre grupos armados ilegales que operan en el departamento del Cauca. Expertos en explosivos de la Policía Nacional, junto con peritos de policía judicial, asumieron el control absoluto de la escena del crimen con el fin de recolectar material probatorio, rastros de pólvora y fragmentos del artefacto que permitan esclarecer el modus operandi y dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales.

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Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se entregará un balance oficial detallado sobre la evolución médica de los policías heridos y los avances de una investigación que busca frenar la escalada violenta en contra de la fuerza pública en la región.

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