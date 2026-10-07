Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un violento intento de hurto registrado en el barrio La Francia, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, terminó con un resultado fatal la noche del martes 6 de octubre. Según lo conocido, el hecho se presentó cuando tres hombres interceptaron una camioneta con la intención de robarla. El propietario del vehículo resultó ser integrante de las fuerzas especiales de la Policía Nacional, lo que cambió el curso del incidente, ya que el uniformado portaba un arma de fuego y respondió a la amenaza con disparos.

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El intercambio de disparos se produjo en plena vía pública, generando alarma entre los habitantes del sector. De acuerdo con la información citada, uno de los presuntos asaltantes murió en el lugar tras recibir impactos de arma. Los otros dos hombres, aunque heridos, lograron escapar del sitio en otro vehículo, emprendiendo la huida por las calles de la ciudad.

No obstante, la fuga de los presuntos delincuentes fue breve. Las autoridades hallaron la camioneta utilizada en la huida estacionada frente al área de urgencias de la Clínica Mederi, cerca de la carrera 30 con Américas. Cuando los uniformados inspeccionaron el interior del automotor, encontraron en la parte trasera el cuerpo sin vida de otro de los presuntos asaltantes. El tercer involucrado, quien habría resultado herido durante el enfrentamiento con el policía, llegó al centro médico para recibir atención y fue puesto inmediatamente bajo custodia policial.

En estos momentos, personal especializado en criminalística dirige la inspección de los cuerpos y realiza la recolección de pruebas para esclarecer la secuencia exacta de los hechos. La investigación en curso no solo busca determinar quiénes participaron en el enfrentamiento, sino también si estos hombres estarían vinculados a otros hurtos de vehículos reportados recientemente en Bogotá, según la información revelada. Además, la reconstrucción de los momentos previos al tiroteo es clave para comprender plenamente lo sucedido y definir las eventuales responsabilidades de los involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el intento de hurto de camioneta en el barrio La Francia?

En el barrio La Francia, tres hombres intentaron hurtar una camioneta cuyo propietario era miembro de las fuerzas especiales de la Policía Nacional. El propietario respondió con disparos, lo que derivó en un enfrentamiento en la vía pública. El hecho dejó dos presuntos delincuentes muertos y uno herido, quien está bajo custodia de las autoridades, de acuerdo con la información conocida.

¿Avanza la investigación sobre la posible relación de los presuntos asaltantes con otros hurtos de vehículos?

De acuerdo con lo reportado, las autoridades adelantan una investigación para determinar si los hombres involucrados en este caso estarían ligados a otros hurtos de vehículos ocurridos en Bogotá en fechas recientes. La recolección de pruebas y la identificación de los implicados forman parte de esta labor, cuyo objetivo es esclarecer vínculos con otros delitos similares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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