Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes - Idartes impulsa el ‘Circuito Teatral Escena Joven 2026’, una plataforma dedicada a fortalecer la visibilidad y circulación de los procesos escénicos jóvenes en Bogotá. Este evento, según datos de Idartes y el portal oficial de la ciudad, convoca a artistas, colectivos y públicos mediante una programación que se llevará a cabo del 14 al 21 de octubre, disponible para toda la ciudadanía sin costo. Durante estos días, escenarios emblemáticos como Teatro La Candelaria, Teatrova, Ditirambo Galerías, Teatro Libre Centro y la Corporación Colombiana de Teatro albergarán funciones con propuestas frescas y diversas.

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La iniciativa Escena Joven surgió en 2022 para acompañar la formación de nuevas generaciones teatrales, permitiendo que creadoras y creadores jóvenes accedan a público, espacios y redes para difundir su trabajo. De acuerdo con Idartes, la edición de 2026 presentará piezas que exploran distintas temáticas y lenguajes contemporáneos. Entre las obras destacadas figura ‘El Jardín de los Calvos’, dirigida por Tonos Colectivo de Formación y Creación Artística, donde se abordan el diagnóstico de cáncer materno, el amor familiar y el duelo. Otra de las puestas en escena es ‘Cuerpos desahuciados por el olvido’, de Memoria Erótica, centrada en vivencias y memorias de disidencias sexuales y corporales, así como las reivindicaciones queer.

La programación se completa con obras como ‘Verano peligroso’ de Átomos Teatro, ‘En el espacio no hay estrellas fugaces’ de Conejo Doble, ‘Trece veces Silva’ del Laboratorio de Arte Dramático: Escena Joven, ‘Negro amor’ de Movimiento Actoral Libre M.A.L., ‘Olvidar es sagrado’ de Producciones Habitación 0, ‘Hasta que deje de llover’ de La Diva Teatral, ‘Puerto lindo’ de La Kolmena, ‘La Marca de las Palabras’ de Salto al Vacío y ‘Historias para ser Contadas’ de Corotos Teatro. Cada función presenta recomendaciones específicas sobre edad de público y tiene lugar en distintos escenarios de Bogotá, facilitando la asistencia en varias localidades.

Las personas interesadas pueden consultar la información y detalles de cada montaje en la programación oficial del circuito y acercarse al universo artístico de jóvenes bogotanos que, con sus propuestas, contribuyen al dinamismo cultural de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué obras se presentarán en el Circuito Teatral Escena Joven 2026 en Bogotá?

Dentro del circuito se destacan títulos como ‘El Jardín de los Calvos’, ‘Cuerpos desahuciados por el olvido’, ‘Verano peligroso’, ‘En el espacio no hay estrellas fugaces’, ‘Trece veces Silva’, ‘Negro amor’, ‘Olvidar es sagrado’, ‘Hasta que deje de llover’, ‘Puerto lindo’, ‘La Marca de las Palabras’ y ‘Historias para ser Contadas’. Las funciones estarán distribuidas en diversos teatros reconocidos de Bogotá durante la semana del 14 al 21 de octubre, ofreciendo una muestra variada de la creación escénica joven.

¿Cuáles son los escenarios y las edades recomendadas para asistir a las obras del Circuito Teatral Escena Joven?

Los espacios que acogen el circuito son Teatro La Candelaria, Teatrova, Ditirambo Galerías, Teatro Libre Centro y la Corporación Colombiana de Teatro. Cada obra especifica una edad mínima recomendada para su público: ciertas funciones son aptas para todo público, mientras que otras están dirigidas a asistentes de 14 o 18 años en adelante, según su contenido y temáticas abordadas. Revisar la programación detallada permite escoger las obras más apropiadas para cada espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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