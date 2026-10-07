Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá, a través de su programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", ha consolidado su compromiso con la protección y el bienestar animal. En una reciente acción destacada, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) formalizó la adopción comunitaria de 11 perros en condición de calle. Estos animales ahora cuentan con un nuevo hogar gracias a la colaboración entre el Instituto Humboldt, específicamente en la sede Venado de Oro, y los vecinos del CAI Bello Horizonte en la localidad de San Cristóbal, de acuerdo con lo reportado por el portal oficial de la ciudad.

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El proceso de integración de estos animales en la comunidad no es reciente. Tanto el Instituto Humboldt como los habitantes del sector llevan varios años conviviendo con estos perros, lo que los motivó a inscribirlos en el programa ‘Vecino Buena Pata’, impulsado por el IDPYBA. Esta iniciativa reconoce oficialmente la pertenencia de perros y gatos vulnerables a diferentes comunidades de Bogotá, facilitando así su identificación y cuidado.

El propósito central de la estrategia consiste en fomentar la adopción colectiva de aquellos perros y gatos que, por su situación de vulnerabilidad, han hecho de cuadras, barrios, CAIs y colegios su hogar habitual. Dicha adopción permite que los animales reciban acogida, atención y el cuidado necesario para su bienestar, una tarea que recae tanto sobre instituciones como sobre los propios ciudadanos, según información del IDPYBA.

La formalización de estas adopciones durante la denominada ‘Semana PYBA: Mi corazón es animalista’ es solo una de las múltiples actividades que se llevan a cabo en varias localidades del Distrito Capital para proteger y defender los derechos de los animales. De acuerdo con la misma fuente, estas acciones refuerzan el liderazgo de Bogotá en materia de protección animal en Colombia y promueven el fortalecimiento de lo que se conoce como familias interespecie, aquellas conformadas por seres humanos y animales de compañía.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal recuerda que el bienestar animal es una responsabilidad compartida, que se construye a partir de pequeños gestos cotidianos y el compromiso individual de cada ciudadano. En sus redes sociales, como Instagram, la entidad brinda recomendaciones para asegurar el cuidado y la calidad de vida de los animales de compañía en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la adopción comunitaria de animales en Bogotá?

La adopción comunitaria en Bogotá consiste en que grupos de vecinos, instituciones y otros colectivos asumen colectivamente la responsabilidad sobre animales vulnerables que habitan en las zonas comunes de barrios, cuadras, CAIs o colegios. De acuerdo con el IDPYBA, los animales adoptados mediante programas como ‘Vecino Buena Pata’ reciben atención y cuidado en conjunto, asegurando su bienestar y consolidando la pertenencia de los animales a la comunidad.

¿Qué es el programa ‘Vecino Buena Pata’ y cómo contribuye al bienestar animal?

Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, ‘Vecino Buena Pata’ es un programa en el que las comunidades pueden registrar perros y gatos vulnerables que conviven en sus entornos, oficializando así su cuidado y pertenencia. Esto contribuye a mejorar la protección, identifica a los cuidadores responsables y facilita el acceso de estos animales a servicios y beneficios municipales en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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