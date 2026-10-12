Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un atentado con carro bomba sacudió la tranquilidad del sector de El Mango, en jurisdicción del municipio de Patía, al sur del departamento del Cauca, durante la mañana de este lunes 12 de octubre. De acuerdo con el reporte entregado por El Tiempo, la detonación ocurrió hacia las 5:40 a. m. y ocasionó la destrucción total de la infraestructura del peaje ubicado en esa zona estratégica de la vía que conecta Popayán con Pasto, en pleno corredor vial panamericano. El mismo informe indica que, como consecuencia inmediata de la explosión, al menos tres civiles resultaron heridos.

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Testimonios y videos difundidos en redes sociales evidenciaron la magnitud del ataque, mostrando los daños graves al lugar y a ciudadanos asistiendo a una mujer lesionada, que hacía parte de los afectados. La emergencia requirió la rápida intervención de unidades de la Fuerza Pública y organismos de socorro, con el fin de asegurar el espacio y analizar las condiciones de seguridad para impedir nuevos riesgos para los presentes.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque podría estar relacionado con integrantes de la estructura Carlos Patiño, grupo perteneciente a las disidencias de las Farc, aunque, según lo informado, la verificación de responsabilidades depende de los avances de la investigación oficial. Este hecho pone de manifiesto la tensa situación de orden público que persiste en este corredor vial fundamental para el sur del país, donde la seguridad se ha visto amenazada en repetidas ocasiones por hechos violentos que afectan tanto a la población civil como a la infraestructura clave de movilidad.

La preocupación aumentó con el informe sobre el hallazgo de un cilindro aparentemente con cables, que podría contener explosivos, ubicado a unos 200 metros del peaje destruido. Las autoridades adelantan un proceso riguroso de verificación para establecer el nivel real de peligro y prevenir que se presenten más daños o víctimas en la zona.

Mientras continúan las labores de inspección y seguridad encabezadas por el Ejército Nacional y la Policía, se recomienda a quienes transitan por el corredor nacional mantenerse alejados del área y acatar todas las indicaciones oficiales sobre desvíos y movilidad. El llamado es a priorizar la seguridad y esperar las determinaciones de las entidades competentes mientras se contienen las consecuencias de este atentado y se estabiliza la situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el atentado con carro bomba en el Cauca el 12 de octubre?

El atentado, reportado por El Tiempo, consistió en la explosión de un carro bomba que destruyó la infraestructura del peaje de El Mango, entre Patía y el corredor vial de Popayán a Pasto. Al menos tres personas resultaron heridas, y las autoridades investigan la posible relación con la estructura Carlos Patiño, parte de las disidencias de las Farc.

¿Por qué se habla de un posible nuevo explosivo cerca del peaje de El Mango?

Tras el primer ataque, las autoridades detectaron un cilindro con cables a unos 200 metros del sitio afectado, lo que sugiere la posible presencia de otro artefacto explosivo. El Ejército Nacional y la Policía mantienen el control del área para verificar el riesgo y evitar que civiles sean afectados por un potencial segundo atentado. Se recomienda a la población acatar las indicaciones sobre movilidad hasta que la zona sea declarada segura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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