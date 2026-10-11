Por: El Espectador

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La violencia y la tensión han estremecido al departamento del Cauca en los últimos días, con una serie de hechos que mantienen bajo alerta a las autoridades y han afectado de manera directa tanto a la fuerza pública como a la población civil. Entre los acontecimientos recientes, se destacan ataques con drones cargados de explosivos, intensos combates en zonas rurales y muertes en el interior de las filas del Ejército, todos relacionados con la operación de grupos armados ilegales en esa región del suroccidente colombiano, de acuerdo con la información recabada por El Espectador y comunicados oficiales del Ejército Nacional.

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El domingo 11 de octubre, la base militar del cerro Berlín en zona rural de Toribío fue blanco de un ataque atribuido a integrantes de las disidencias de las Farc, específicamente de la estructura Dagoberto Ramos, comandada por alias "Iván Mordisco". El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) reportó que hacia las 5:00 de la madrugada se escucharon ráfagas de disparos en la zona, obligando al confinamiento de habitantes de varias veredas. Las autoridades militares señalaron que la Fuerza Aérea Colombiana realizó sobrevuelos para contener el ataque, aunque no hubo pronunciamientos oficiales posteriores sobre la situación exacta en Toribío.

Simultáneamente, la Tercera División del Ejército confirmó enfrentamientos en la vereda El Dinde, municipio de Cajibío, donde las tropas se enfrentaron con la estructura Jaime Martínez, otra facción disidente de ‘Iván Mordisco’. Un hecho que se suma a los ataques con drones en el municipio de La Vega, donde en la noche del 10 de octubre, hombres de la Brigada 29 fueron hostigados por artefactos explosivos lanzados desde sistemas aéreos no tripulados, supuestamente por el Ejército de Liberación Nacional (Eln). En este ataque, según reportó la misma fuente, falleció el soldado profesional Luis David Arrieta Osorio.

El uso de drones para lanzar explosivos fue denunciado por el Ejército como una violación al Derecho Internacional Humanitario, señalando los riesgos para uniformados y civiles. Las operaciones militares continuaron el fin de semana en la vía Panamericana, corredor clave para el departamento, donde el viernes 9 de octubre fue asesinado el sargento primero Ángel David Ordóñez Ortiz durante un ataque atribuido a la estructura Carlos Patiño. En este caso, el Ejército informó que hubo capturas y decomiso de armas tras la operación, reafirmando su compromiso de esclarecer los hechos y mantener la seguridad regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación de seguridad en el Cauca tras los recientes ataques armados?

La situación de seguridad en el Cauca continúa siendo crítica, con varios ataques coordinados contra la fuerza pública atribuidos a disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional. Los hechos recientes han dejado militares muertos, operaciones en zonas rurales y confinamiento de comunidades, según informes del Ejército Nacional y la ACIN.

¿Qué implica el uso de drones cargados con explosivos en el conflicto armado colombiano?

El uso de drones cargados con explosivos representa una nueva modalidad en las acciones de los grupos armados ilegales, facilitando ataques a distancia y poniendo en riesgo tanto a la fuerza pública como a la población civil, como lo denunció el Ejército. Esta práctica vulnera el Derecho Internacional Humanitario, al utilizar sistemas aéreos no tripulados para lanzar artefactos explosivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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