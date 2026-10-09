Por: Portal Bogotá

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Durante el puente festivo, se implementó un robusto dispositivo para fortalecer la seguridad en Bogotá y Cundinamarca, buscando proteger tanto a viajeros como a residentes que transitan por los principales corredores viales de la región. De acuerdo con la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", más de 800 hombres y mujeres se desplegaron en 32 puestos de control estratégicamente ubicados, según información oficial divulgada por las autoridades.

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Este operativo es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Nacional, quienes coordinaron sus capacidades para hacer frente a los desafíos de seguridad propios de temporadas de alto flujo vehicular y turístico. El trabajo articulado busca anticipar y responder a cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de los habitantes y visitantes.

La presencia activa de soldados en las vías tiene como objetivo desarrollar tareas de control, prevención y acompañamiento a los viajeros, aportando a una movilidad segura y a que las familias puedan disfrutar de los destinos turísticos del centro del país con mayor tranquilidad. De manera específica, el Gaula Militar Cundinamarca—unidad especialmente enfocada en la lucha contra el secuestro y la extorsión—, intensificó sus labores preventivas a través de la campaña "Yo no Pago, Yo Denuncio", socializando entre la comunidad la línea gratuita nacional 147. Este canal permite a los ciudadanos recibir orientación, presentar denuncias de manera oportuna y obtener el acompañamiento ya sea de un comando Gaula o de un funcionario de la Fiscalía, fortaleciendo así la protección integral de quienes se movilizan durante estos días festivos.

Además, los Ingenieros Militares están preparados para actuar rápidamente ante cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en las vías, brindando apoyo tanto a las autoridades como a la comunidad. Esta disposición refuerza la capacidad de respuesta del Ejército Nacional, que busca no solo garantizar la seguridad sino también apoyar el bienestar general durante el puente festivo.

Finalmente, el Ejército Nacional recuerda la disponibilidad de la línea 107 Antiterrorismo, invitando a los ciudadanos a reportar de manera oportuna cualquier hecho sospechoso que pueda afectar la seguridad o tranquilidad en la región. De este modo, iniciativas como la de la Décima Tercera Brigada destacan el compromiso continuo con la movilidad, el bienestar y la protección de los colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el despliegue de seguridad en Bogotá y Cundinamarca durante el puente festivo?

Durante el puente festivo se establecieron más de 32 puestos de control en puntos estratégicos de Bogotá y Cundinamarca, donde más de 800 hombres y mujeres trabajaron en conjunto con la Gobernación, la Alcaldía Mayor y la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los habitantes y viajeros, según la iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”.

¿Qué es el Gaula Militar y cómo apoya la seguridad de los viajeros?

El Gaula Militar es una unidad especializada en combatir delitos como secuestro y extorsión, que durante este periodo intensificó las campañas de prevención y orientó a los ciudadanos sobre la línea gratuita nacional 147, permitiéndoles denunciar y recibir acompañamiento inmediato de acuerdo con lo informado por las autoridades involucradas en el operativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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