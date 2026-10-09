Por: El Espectador

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La Megaferia de Empleo de Bogotá se consolida como uno de los eventos más destacados para conectar empresas y buscadores de empleo en la ciudad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el jueves 15 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., más de 180 empresas pondrán a disposición 18.000 vacantes laborales en los pabellones 1 y 3 de Corferias. Para ser parte, es obligatorio inscribirse previamente, consultar las ofertas disponibles y elegir aquellas que se ajusten a la formación, experiencia y aspiraciones salariales de cada candidato.

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La plataforma oficial brinda la opción de filtrar las ofertas laborales por nivel educativo, rango salarial y experiencia previa, aspecto que facilita a los postulantes identificar cargos acordes a su perfil. Además, al menos 30 empresas realizarán procesos de preselección durante el desarrollo de la feria. Es importante mencionar que el listado de vacantes se actualiza de manera constante, por lo que la Secretaría recomienda revisar este inventario antes de asistir.

Las posiciones abiertas abarcan sectores como comercio, construcción, salud, logística, tecnologías de la información, turismo y gastronomía, entre otros. El informe oficial detalla que hay 12.398 vacantes para jóvenes entre 18 y 28 años, 11.286 para mujeres, 5.245 disponibles para personas sin experiencia, 4.092 para perfiles profesionales, 1.180 para mayores de 50 años y 711 orientadas a personas con discapacidad. Estas categorías no son excluyentes, pues una vacante puede estar dirigida a varios de estos grupos simultáneamente.

Entre los cargos para mayores de 50 años se encuentran perfiles en ingeniería electromecánica, desarrollo Full Stack Senior, asesoría comercial automotriz, enfermería, conducción y gerencia de operaciones. Para personas con discapacidad, hay oportunidades como desarrollador máster, project manager (‘gerente de proyectos’), diseñador gráfico especializado en Motion Graphics y gestor operativo de caja. También habrá opciones para quienes buscan su primer empleo, como agentes bilingües, operadores de bus y personal de servicio al cliente.

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente en el portal oficial de la Megaferia, donde es necesario completar un formulario y verificar la confirmación por correo electrónico antes de consultar y seleccionar vacantes. Además, la Secretaría ofrece soporte presencial en la Agencia Distrital de Empleo y puntos de orientación en localidades como Usaquén, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Kennedy. Durante los días previos, la Unidad Móvil de Empleo brindará atención en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

La jornada también complementa la experiencia de los asistentes con orientación laboral y acceso a cursos de la plataforma Experta, orientada a la formación para el trabajo. Además, existe el canal oficial de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, que difunde información actualizada sobre las ofertas y el progreso de la feria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos para inscribirse en la Megaferia de Empleo de Bogotá?

La inscripción a la Megaferia de Empleo de Bogotá exige ingresar al portal oficial del evento, seleccionar el botón de inscripciones, completar todos los campos requeridos en el formulario, verificar el registro en el correo electrónico y posteriormente consultar el listado de vacantes. Es fundamental filtrar las ofertas según nivel educativo, experiencia y salario, así como seleccionar las posiciones que más se ajusten al perfil laboral previo a preparar la hoja de vida para las empresas escogidas.

¿Qué sectores ofrecen vacantes y qué cargos pueden encontrarse en la Megaferia de Empleo de Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, los sectores presentes incluyen comercio, construcción, servicios financieros, logística, salud, turismo y gastronomía, tecnologías de la información, industria creativa y comunicaciones. Entre los cargos más destacados se encuentran desarrollo Full Stack Senior, ingeniería electromecánica, enfermería, project manager, agentes de servicio al cliente, operadores de bus, coordinadores de laboratorio y diseñador gráfico en Motion Graphics, con ofertas tanto para jóvenes, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad y migrantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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