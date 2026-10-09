Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para ser el epicentro de una importante movilización social este sábado 10 de octubre de 2026, cuando organizaciones sociales y sindicatos han convocado a la ciudadanía a participar en una jornada de marchas y protestas. De acuerdo con el portal "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la administración distrital, a través de la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Gobierno, acompañará estas manifestaciones para asegurar el respeto al derecho de la protesta pacífica, incentivar el diálogo ciudadano y fortalecer la convivencia en el espacio público.

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Uno de los eventos principales corresponde a la "Jornada mundial contra el sionismo y en solidaridad con el pueblo palestino", una convocatoria conjunta entre FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida. Aunque la hora y el lugar de la movilización aún están por confirmar, la Dirección de Convivencia y Diálogo Social ha indicado que la información relacionada con estas actividades puede estar sujeta a modificaciones.

Las autoridades han sugerido a quienes residen o transitan por Bogotá que consulten periódicamente los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y las entidades de tránsito, con el fin de mantenerse informados sobre los cierres viales, desvíos y novedades de movilidad que puedan surgir a raíz de estas manifestaciones. La administración local enfatiza en la importancia de planificar los recorridos con anticipación para evitar contratiempos, ya que, según el Portal Bogotá, estas jornadas pueden alterar el tráfico normal de la ciudad.

Además, se reiteran recomendaciones para la ciudadanía: se invita a participar en las movilizaciones de manera pacífica y respetuosa, evitando afectar los derechos de otros. También se recalca la importancia de informarse bien antes de sumarse o circular cerca de los recorridos previstos por las marchas. El compromiso de la Secretaría Distrital de Gobierno se centra en mantener el equilibrio entre el libre ejercicio del derecho a manifestarse y la preservación del orden y el buen uso del espacio público.

La labor de los equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos será clave durante estas jornadas, pues su presencia busca facilitar la comunicación entre autoridades y manifestantes, propiciar escenarios de diálogo y reducir eventuales tensiones que puedan surgir en el desarrollo de la protesta. Este acompañamiento forma parte del esfuerzo de la administración bogotana por garantizar que la libre expresión y la movilización social ocurran en un entorno seguro para todos los habitantes y visitantes de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones para movilizarse en Bogotá durante las marchas del 10 de octubre de 2026?

Las autoridades recomiendan consultar regularmente los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y las autoridades de tránsito para informarse sobre cierres o desvíos durante las marchas. También sugieren planificar los recorridos con antelación y actuar con respeto hacia los demás, participando pacíficamente si se une a alguna manifestación.

¿Quiénes convocan la jornada mundial contra el sionismo y en solidaridad con el pueblo palestino en Bogotá?

Según información de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, la jornada mundial contra el sionismo y en solidaridad con el pueblo palestino en Bogotá es convocada por FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, aunque la hora y el lugar están por confirmar.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.