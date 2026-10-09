Por: El Espectador

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Rock al Parque 2026, uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural de Bogotá, celebrará sus 30 años durante este puente festivo en el parque Simón Bolívar. El festival, que se extiende a lo largo de tres jornadas llenas de conciertos y cuenta con cuatro escenarios —Plaza, Bio, Eco y BBC— busca ofrecer una experiencia segura y memorable para todos los asistentes. Por esta razón, la organización del evento, bajo la guía de la Alcaldía de Bogotá, ha establecido una serie de recomendaciones y normas estrictas para el ingreso.

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Una de las principales prevenciones tiene que ver con la lista de objetos prohibidos para el acceso. Según las indicaciones divulgadas por la Alcaldía, los asistentes no podrán ingresar camisetas de equipos de fútbol, banderas, trapos, aerosoles, sombrillas con punta, botas con punta de acero ni correas con chapas metálicas o elementos cortopunzantes. También está restringido portar carpas, latas, elementos de vidrio, instrumentos musicales, armas, objetos peligrosos, alcohol, sustancias psicoactivas, animales de compañía, cámaras profesionales sin acreditación, así como bicicletas, patines, drones y patinetas. Estas limitaciones buscan reducir riesgos y garantizar la seguridad de todos.

En cuanto a los elementos permitidos, el Distrito recomienda llevar impermeables, protector solar y gorras, dadas las extensas jornadas y los constantes desplazamientos entre escenarios. Elegir ropa y calzado cómodos es vital para transitar entre las cuatro tarimas, considerando la naturaleza prolongada del festival.

El acceso está permitido únicamente para mayores de 14 años; quienes tengan entre 14 y 17 años deberán ir acompañados por un familiar o acudiente. De acuerdo con la Alcaldía, es aconsejable pactar puntos de encuentro y asegurar que los adolescentes tengan consigo un número de contacto en caso de extravío, además de permanecer siempre acompañados. En situaciones de pérdida o requerimientos de ayuda, los asistentes pueden acudir a personal de la Policía o del Distrito, identificados con chaquetas con logos de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el parque Simón Bolívar y sus alrededores.

Para movilizarse de manera segura, TransMilenio ofrecerá operación extendida durante los tres días del evento, cubriendo varias estaciones importantes según la demanda, y habrá rutas adicionales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Además, se dispondrá de servicios especiales para quienes asistan al concierto de Iron Maiden en el Vive Claro. Todos estos esfuerzos refuerzan la importancia de planear cada detalle de la asistencia y respetar las normas establecidas para disfrutar de los 30 años de Rock al Parque sin inconvenientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué objetos no se pueden ingresar a Rock al Parque 2026?

La Alcaldía de Bogotá estableció una lista clara de elementos prohibidos en Rock al Parque 2026, entre los que se incluyen camisetas de equipos de fútbol, banderas, trapos, aerosoles, objetos metálicos peligrosos, carpas, latas, elementos de vidrio, alcohol, sustancias psicoactivas, animales, cámaras profesionales sin acreditación y diversas formas de transporte como bicicletas y drones. Estas restricciones buscan garantizar un ambiente seguro durante el evento musical.

¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para asistir a Rock al Parque?

Entre las recomendaciones principales están asistir solo si usted es mayor de 14 años, pactar puntos de encuentro con sus acompañantes, llevar ropa y calzado cómodos, usar protector solar, y evitar conversar con desconocidos. Además, si requiere ayuda, puede acudir a personal de la Policía o del Distrito debidamente identificado dentro del parque Simón Bolívar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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