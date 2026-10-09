Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ofrece una herramienta fundamental para las personas que residen o visitan la ciudad: la Línea 137. Este servicio, concebido para la orientación, regulación y direccionamiento de urgencias en salud, opera las 24 horas del día, todos los días de la semana, y está diseñado para brindar atención oportuna según cada necesidad específica. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Salud, la Línea 137 funciona tanto desde teléfonos celulares como fijos, y también se puede contactar a través de WhatsApp al número 3022331838.

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La línea cuenta con talento humano y profesionales de la salud capacitados en la valoración inicial telefónica, conocida como triage. Esta valoración permite entregar recomendaciones médicas básicas para el manejo inicial de síntomas desde casa, orientar sobre el centro de atención de salud correspondiente según la entidad prestadora de servicios de salud (EPS) del usuario, gestionar el agendamiento de citas prioritarias en un tiempo máximo de 12 horas (de manera presencial, por telemedicina o con atención domiciliaria) y activar el despacho de ambulancias en casos donde se identifique un riesgo vital.

Según la información oficial, es clave distinguir cuándo acudir a urgencias y cuándo solicitar una cita prioritaria. El triage IV o V se reserva para personas clínicamente estables, sin riesgo inminente para la vida, casos en los que se recomienda llamar primero a la Línea 137. Algunos ejemplos de estos casos incluyen síntomas respiratorios leves, dolores moderados sin señales de alarma o síntomas habituales que no representan situaciones graves. Por otro lado, los servicios de urgencias están destinados a quienes presentan síntomas potencialmente graves, como dificultad respiratoria severa, dolor de pecho con signos de alarma, alteraciones súbitas de conciencia, sangrados significativos o déficits neurológicos recientes. Ante cualquier duda, se recomienda llamar a la Línea 137 para recibir orientación profesional.

La Línea 137 inició operaciones el 4 de mayo de 2026. Con corte al 6 de octubre, el servicio ha registrado 84.510 contactos. La Secretaría Distrital de Salud detalla que el 43,6 % de los casos fue resuelto con orientación telefónica, el 31,5 % fue canalizado para agendamiento de consulta prioritaria, el 11,5 % se direccionó presencialmente a un servicio de urgencias y el 8,6 % requirió activación de ambulancias por riesgo vital. Se ha observado un crecimiento constante en el uso de la línea, alcanzando 22.247 registros en septiembre y 4.592 solo en los primeros días de octubre. De las gestiones de agendamiento, las aseguradoras Salud Total, Famisanar y Capital Salud concentraron la mayoría de solicitudes.

Actualmente, el personal de 46 instituciones prestadoras de salud (IPS) de mediana y alta complejidad está a cargo de hacer valoraciones presenciales de triage, y, en casos no vitales, las personas son direccionadas hacia consultas prioritarias por medio de la Línea 137 y su EPS.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Línea 137 de urgencias en salud en Bogotá y cuáles son sus beneficios?

La Línea 137, operada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, proporciona orientación médica básica, dirección a servicios de salud apropiados según cada EPS, agendamiento de citas prioritarias y activación de ambulancias en emergencias. Sus principales beneficios incluyen atención profesional disponible 24/7, reducción de congestión en urgencias hospitalarias y canalización adecuada de los usuarios según la gravedad de sus síntomas.

¿Cuándo se debe contactar la Línea 137 y cuál es la diferencia entre urgencia y cita prioritaria?

La Línea 137 debe ser contactada cuando una persona tenga síntomas leves o dudas sobre la gravedad de su situación de salud, antes de acudir directamente a un centro de urgencias. La diferencia principal es que la cita prioritaria corresponde a pacientes estables sin riesgo vital, mientras que la urgencia está reservada para síntomas graves o con posible deterioro clínico acelerado. El triage es la evaluación que permite identificar el nivel de urgencia de cada caso.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.