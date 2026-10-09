Por: Portal Bogotá

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El Festival Rock al Parque 2026 trae consigo una serie de cambios importantes en el funcionamiento del parque Simón Bolívar durante los días de su realización. De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el evento tendrá lugar el sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre de 2026. Por esta razón, el sector central del parque tendrá un horario especial para la atención al público, permitiendo el ingreso solo entre las 5:00 a. m. y la 1:00 p. m. Es clave que los ciudadanos tengan en cuenta estas modificaciones y así evitar inconvenientes durante su visita.

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Según comunicó el IDRD, el acceso al parque durante este fin de semana estará limitado únicamente a dos puertas, ambas ubicadas en la avenida carrera 68. Esto responde a la necesidad de controlar los flujos de personas y mantener la logística necesaria para un evento que espera convocar a cerca de 90.000 asistentes en sus tres días.

Durante este periodo, en el interior del parque solo se permitirán actividades recreativas que no impliquen aglomeraciones, con el objetivo de facilitar la operación y el montaje de Rock al Parque 2026. Además, el IDRD hizo énfasis en que estará prohibido el ingreso de materiales, elementos o estructuras que puedan interferir con la preparación y desarrollo del festival. La medida busca evitar complicaciones que puedan poner en riesgo la seguridad o la organización del evento.

En cuanto a la movilidad, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informó que habrá cierres viales en ambos sentidos de la calle 63, entre la avenida 68 y la carrera 60, así como en la ciclorruta de este tramo. Los cierres estarán activos el sábado 10 y el domingo 11 de octubre entre las 10:30 a. m. y las 11:59 p. m. El lunes festivo 12 de octubre, el cierre operará desde las 10:30 a. m. hasta las 10:30 p. m. Se recomienda a las personas consultar los mapas publicados por las autoridades para planear sus recorridos y evitar contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios especiales del parque Simón Bolívar durante Rock al Parque 2026?

Durante la celebración de Rock al Parque 2026, el parque Simón Bolívar funcionará en horario especial, permitiendo el acceso al público únicamente entre las 5:00 a. m. y la 1:00 p. m. los días sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre, como lo informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

¿Qué cierres viales y restricciones de movilidad se aplicarán por Rock al Parque 2026 en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) determinó el cierre de la calle 63, entre la avenida 68 y la carrera 60, junto con la ciclorruta de ese tramo. Los cierres serán el sábado 10 y domingo 11 de octubre entre 10:30 a. m. y 11:59 p. m., y el lunes festivo 12 de octubre entre 10:30 a. m. y 10:30 p. m.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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