Por: EL PILON SA

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La Sirena de Hurtado, uno de los monumentos más representativos de Valledupar, podría estar a punto de experimentar una transformación significativa. Su creador, el artista vallenato Jorge Maestre, está trabajando en un nuevo diseño con la intención de darle una apariencia renovada y, igualmente importante, garantizar su conservación a largo plazo. De acuerdo con declaraciones del propio Maestre, compartidas por Betan, la motivación principal de la propuesta es el constante deterioro y los repetidos actos de vandalismo que la escultura ha sufrido desde su instalación. Hasta el momento, la Sirena ha sido restaurada en cuatro ocasiones, lo que ha llevado al artista a considerar materiales más resistentes que aseguren su preservación.

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El rediseño planteado por Maestre pretende mantener la esencia de la figura original, pero integrar detalles artísticos nuevos que le otorguen un aire diferente. El artista detalla que el modelo contempla escamas más definidas, una cola con formas más elegantes y nervaduras visibles, además de aletas en los brazos y una expresión facial renovada, buscando acentuar la belleza de la imagen. Para presentar esta visión, Maestre planea elaborar una maqueta impresa en 3D, con el fin de socializar la propuesta y fomentar un debate público en torno a la posible actualización del monumento.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa de Maestre es sustituir el material actual—fibra de vidrio recubierta con laminilla de oro—por bronce. Según explicó el escultor, el bronce garantiza mayor durabilidad ante la exposición al clima y resulta menos vulnerable ante nuevos actos vandálicos. Al respecto, sostuvo: "Si ya ves que ya se ha restaurado cuatro veces, ¿quién dice que en el futuro no va a haber que volverla a restaurar por vandalismo? En cambio, una escultura en bronce ya es difícil que la puedan atentar, porque es metal". Además, propone la recolección comunitaria de objetos metálicos como candados o llaves para contribuir al proceso de fundición, así como la búsqueda de apoyo institucional para materializar la obra.

Para Maestre, renovar la Sirena de Hurtado significa salvaguardar un símbolo de la memoria cultural vallenata. La escultura, instalada originalmente en 1987, nació de su deseo de mantener vigente la leyenda local que inspiró la obra. Casi cuatro décadas después, el artista busca, mediante su iniciativa, reforzar el valor simbólico del monumento e invitar a la ciudadanía a participar en la conservación de su patrimonio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo cambiaría la imagen de la Sirena de Hurtado según el nuevo diseño de Jorge Maestre?

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Maestre citadas por Betan, el rediseño de la Sirena de Hurtado conservaría su esencia, pero incluiría detalles artísticos nuevos: escamas bien definidas, una cola más elegante, nervaduras visibles, aletas en los brazos y una expresión facial renovada. La idea es que la escultura resulte más llamativa y represente mejor la leyenda local.

¿Por qué el artista propone el cambio de material a bronce en la Sirena de Hurtado?

Según Jorge Maestre, la versión original de la Sirena de Hurtado fue creada en fibra de vidrio recubierta con laminilla de oro, materiales que han requerido numerosas restauraciones debido al deterioro y el vandalismo. El bronce, explicó el artista, sería más resistente ante las condiciones ambientales y menos susceptible a nuevos daños, asegurando una vida útil mucho más larga para este símbolo de Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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