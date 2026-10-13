Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tres personas murieron y otra más resultó herida durante un ataque armado ocurrido en la madrugada del lunes festivo 12 de octubre en una discoteca ubicada en El Paujil, en el departamento de Caquetá. Según la información registrada por medios nacionales, el hecho tuvo lugar en el casco urbano de ese municipio, conocido por ser punto de encuentro de habitantes de la zona y visitantes. Las autoridades han comenzado una investigación exhaustiva para determinar la identidad de los responsables y los motivos detrás del crimen, aunque por el momento no se han hecho públicos detalles sobre estos aspectos.

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Las víctimas fatales del tiroteo fueron identificadas como Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, Didier Romero Varela y Franklin Fabián Collazos Murcia. Estas personas se encontraban dentro del establecimiento nocturno cuando, de acuerdo con los reportes, un hombre armado ingresó al lugar y disparó de manera indiscriminada contra quienes estaban en su interior. Producto del ataque, una cuarta persona sufrió heridas y recibió atención médica. Sin embargo, no se han divulgado mayores detalles sobre su estado de salud ni su identidad hasta el momento.

El suceso ha generado preocupación en la comunidad y en las autoridades municipales, quienes respondieron rápidamente anunciando el fortalecimiento de las medidas de seguridad en El Paujil. De acuerdo con los reportes recogidos, se han intensificado los controles en la zona con el objetivo de brindar mayor protección a los ciudadanos y avanzar en el esclarecimiento del caso. Entre las acciones adoptadas por las autoridades figura también la oferta de una recompensa para quienes aporten información relevante que conduzca al paradero de los responsables del ataque.

A pesar de estos avances en el proceso investigativo, hasta ahora no se ha establecido públicamente el móvil de la acción violenta ni se conoce quién podría estar detrás del crimen. Las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales permanecen en alerta, dedicando sus esfuerzos al esclarecimiento de los hechos y a garantizar una respuesta efectiva para la comunidad afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurrió el ataque armado en la discoteca de El Paujil, Caquetá?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente las causas ni los motivos detrás del ataque ocurrido en la discoteca de El Paujil, Caquetá. El móvil del crimen permanece en investigación y no se ha establecido ninguna hipótesis confirmada sobre las razones del hecho violento.

¿Quiénes fueron las víctimas del triple homicidio en El Paujil, Caquetá?

Las víctimas identificadas tras el ataque armado en la discoteca de El Paujil, Caquetá, son Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, Didier Romero Varela y Franklin Fabián Collazos Murcia. Además, una cuarta persona resultó herida y recibió atención médica, aunque no se han divulgado detalles sobre su identidad o condición.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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