Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Leonardo Casallas Vargas, de 34 años, fue la víctima mortal de un ataque con arma de fuego que sacudió el sector conocido como La Clave, en el municipio de Armero Guayabal, ubicado en el norte del departamento del Tolima. La situación generó alarma entre los habitantes, ya que el hecho tuvo lugar en las inmediaciones de la Estación de Policía del municipio, según reportó El Nuevo Día.

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La información preliminar recopilada por las autoridades indica que Casallas Vargas fue agredido dentro de un establecimiento comercial durante el fin de semana. Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional acudieron rápidamente a la escena para realizar los procedimientos urgentes y reunir datos claves para esclarecer cómo y por qué ocurrieron los hechos. Hasta el momento, el caso permanece abierto y es materia de investigación, por lo que no se han realizado capturas ni se ha confirmado la identidad de los posibles responsables.

Expertos e investigadores de la Policía Nacional han comenzado la recolección de elementos materiales probatorios y el análisis de la escena del crimen para entender con mayor exactitud las circunstancias del homicidio. Las autoridades tampoco han establecido si el ataque estaba dirigido exclusivamente contra Casallas Vargas ni cuáles serían los posibles móviles detrás de este acto violento. Por ahora, el hecho permanece sin resolver y la comunidad continúa a la espera de resultados oficiales que permitan conocer los detalles y responsables de este suceso.

Un aspecto relevante del caso es el antecedente judicial de Leonardo Casallas Vargas. Su nombre figura en un proceso vinculado con la muerte de un niño de 12 años ocurrida en marzo de 2013, en una finca de la vereda Maracaibo, también en Armero Guayabal. Por esa situación, un juzgado del circuito de Lérida condenó tanto a Casallas Vargas como a su padre a 37 años de prisión por el homicidio del menor, llamado Albeiro Herrera Martínez. Los reportes judiciales de la época, citados por El Nuevo Día, señalan que ambos habían sido arrestados en 2016 pero quedaron en libertad debido al vencimiento de los términos procesales. Al conocerse la condena, el juez expidió nuevas órdenes de captura. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no han confirmado si existe alguna relación entre estos antecedentes y el homicidio reciente en el sector La Clave.

La investigación, según El Nuevo Día, sigue en desarrollo para dilucidar las circunstancias exactas que rodearon el crimen de Leonardo Casallas Vargas y establecer si hay conexión con hechos judiciales previos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de la investigación sobre el homicidio en Armero Guayabal?

Hasta el momento, la investigación adelantada por la Policía Nacional busca determinar las circunstancias del ataque y los móviles detrás del crimen de Leonardo Casallas Vargas. No se han reportado capturas ni se ha identificado oficialmente a los responsables, por lo que la Policía sigue recolectando pruebas y evidencias en el lugar de los hechos, como parte de las labores investigativas.

¿Qué significa vencimiento de términos en un proceso judicial?

El vencimiento de términos en un proceso judicial ocurre cuando las autoridades exceden el plazo legal establecido para desarrollar la investigación o avanzar en el proceso judicial. Esto puede llevar a que personas detenidas recuperen su libertad aún si están siendo procesadas, como sucedió con Leonardo Casallas Vargas y su padre, quienes fueron liberados por la justicia debido a este motivo, según reportó El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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