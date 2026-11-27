Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La preocupación por la seguridad vial en Ibagué vuelve a ser noticia ante el dramático aumento de víctimas fatales en accidentes de tránsito. Según el comandante de Tránsito, José Pineda, ya se han registrado 86 personas fallecidas durante 2026, una cifra que no solo supera las 76 muertes del año 2025, sino que también pone a la ciudad muy cerca de alcanzar el récord de 96 víctimas ocurrido en 2017. Estos datos, obtenidos de los registros históricos de la Secretaría de Movilidad y citados por fuentes oficiales, reflejan una lamentable tendencia que enciende las alarmas en la capital tolimense y exige acciones contundentes en materia de prevención vial.

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El análisis del comportamiento de la siniestralidad en la última década revela que Ibagué ha presentado variaciones importantes en el número de fallecidos por accidentes de tránsito. En 2016 se reportaron 63 muertes y, al año siguiente, ese número se disparó a 96 fallecimientos, el máximo histórico del periodo. Entre 2018 y 2019 los registros marcaron 69 víctimas cada año. La pandemia y las restricciones de movilidad parecen haber incidido en 2020, cuando la cifra bajó a 46 víctimas. No obstante, los años recientes muestran cómo la problemática persiste: en 2021 se contaron 74 muertos, en 2022 la cifra fue de 48, en 2023 subió a 71, en 2024 se reportaron 69 y en 2025, 76. El conteo actual en 2026 posiciona a Ibagué a tan solo diez casos de un nuevo récord negativo.

El comandante Pineda hizo énfasis en la importancia de adoptar medidas preventivas, especialmente durante diciembre, mes en el que aumenta la movilidad por vacaciones y celebraciones. Las autoridades recomiendan a los conductores revisar el estado mecánico de sus vehículos, prestar atención especial a los frenos, luces y sistemas de seguridad, así como cumplir rigurosamente las normas de tránsito. Otro llamado recurrente es el uso de parqueaderos autorizados, ya que dejar los vehículos en la vía pública puede derivar en sanciones y aumentar el riesgo de hurto.

Mientras la ciudad vive una nueva alerta por la cifra de víctimas fatales, resta esperar cómo evolucionarán los registros en las últimas semanas del año, ya que el balance definitivo de 2026 determinará si Ibagué iguala o supera el lamentable récord de 2017.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas han muerto en accidentes de tránsito en Ibagué durante 2026?

Según el comandante de Tránsito, José Pineda, la capital del Tolima reporta 86 personas fallecidas en accidentes viales durante 2026, una cifra que ya supera el total de víctimas de años anteriores y que podría alcanzar el máximo histórico registrado en 2017.

¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades de Ibagué para reducir la mortalidad vial?

De acuerdo con las recomendaciones del comandante José Pineda, las principales acciones preventivas incluyen revisar las condiciones mecánicas de los vehículos, verificar frenos, luces y sistemas de seguridad, conducir con precaución, respetar las normas de tránsito, usar parqueaderos autorizados y evitar estacionar en la vía pública para prevenir sanciones y robos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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