Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El mercado laboral en Colombia atraviesa un momento desafiante, según los datos preliminares publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Una de las cifras más llamativas es la reducción de trabajadores que reciben exactamente un salario mínimo, que pasó de 2,3 millones a 1,1 millones. Paralelamente, aumentó de manera significativa el grupo de personas cuyo ingreso está por debajo del salario mínimo, que ahora representa el 53 % de los trabajadores, es decir, más de 12,6 millones de personas. Este cambio porcentual es considerable si se tiene en cuenta que antes constituían el 49 %, mientras que quienes ganaban justo un mínimo representaban el 10 % y ahora solo suman el 5 %.

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Estas cifras brindan un contexto importante para analizar las condiciones laborales del país. La calidad de los ingresos y el grado de informalidad son temas en creciente discusión, especialmente cuando la mayoría de trabajadores obtiene remuneraciones inferiores a la referencia legal para el salario básico. Según el propio Dane, el deterioro en los ingresos se produce en un entorno donde se discute la eficacia de los aumentos del salario mínimo y su impacto en el empleo formal.

El panorama se torna aún más complejo tras el reciente incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, lo que llevó el ingreso, sumando el auxilio de transporte, a dos millones de pesos. Aunque este aumento fue considerado histórico, el incremento de los costos laborales fue señalado por algunos expertos como un posible incentivo a la informalidad. Sin embargo, los datos actuales no permiten afirmar que existe una relación directa de causalidad, aunque sí muestran que los retos persisten.

Todo ocurre en un contexto económico adverso, pues la inflación anual alcanzó el 6,30 % en octubre y el Producto Interno Bruto (PIB) apenas logró un crecimiento del 0,5 % en el tercer trimestre. El Banco de Bogotá indicó que Colombia podría estar viviendo un escenario de estanflación, es decir, estancamiento del crecimiento económico junto con inflación elevada, lo que complica las decisiones para políticos y empresarios.

Actualmente, se discute la subida del salario mínimo para 2027. Los empresarios proponen incrementos entre el 7 % y el 9,5 %, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sugiere un aumento del 38,5 %. El 10 de diciembre se presentarán formalmente las propuestas, en un debate entre Gobierno, sindicatos y empresas que irá más allá de cifras: será una discusión sobre el acceso al empleo formal y la posibilidad de elevar los ingresos de los hogares colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tiene que más colombianos ganen menos del salario mínimo?

De acuerdo con el Dane, el aumento en la proporción de trabajadores que gana menos del salario mínimo refuerza los retos que enfrenta Colombia en temas de informalidad y baja calidad de los ingresos. Esto plantea interrogantes sobre la suficiencia de las políticas públicas actuales para proteger el poder adquisitivo y garantizar empleos formales con remuneraciones dignas.

¿Cuánto buscan aumentar el salario mínimo los distintos actores para 2027 en Colombia?

Según lo informado, los empresarios han sugerido un rango de incremento para el salario mínimo 2027 entre el 7 % y el 9,5 %, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propone que el aumento sea del 38,5 %. Las propuestas definitivas se debatirán el 10 de diciembre entre el Gobierno, sindicatos y gremios empresariales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.