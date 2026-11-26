Un nombramiento en el Congreso podría complicar aún más la situación de Verónica Estrada. El Consejo de Estado admitió una demanda que busca quitarle su investidura como representante a la Cámara por Antioquia, debido a la vinculación del exdirector de la Dian, Luis Eduardo Llinás, a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Sigue a PULZO en Discover

La acción judicial fue presentada por Saúl Onofre Villa Jiménez, quien considera que el nombramiento de Llinás habría sido una retribución por un contrato que la congresista obtuvo de la Dian cuando él estaba al frente de esa entidad. La demanda plantea posibles irregularidades relacionadas con conflicto de intereses, tráfico de influencias e indebida destinación de recursos públicos.

El origen de la controversia está en marzo de 2025, cuando Estrada recibió un contrato de prestación de servicios de la Dian para elaborar estudios e informes sobre políticas de control y fiscalización del sector minero. El accionante sostiene que la congresista no cumplía los requisitos exigidos para esa vinculación y cuestiona los documentos académicos que habría presentado.

Entre esos soportes estaría un diploma de bachiller y un título de ingeniería de minas y metalurgia atribuido a la Universidad Nacional. La demanda también menciona un comunicado de la institución educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta, Antioquia, según el cual Estrada habría cursado únicamente hasta octavo grado.

Lee También

Pero el episodio que ahora está bajo revisión ocurrió después de que Estrada llegara al Congreso. El 4 de agosto de 2026, la representante nombró a Llinás como asesor grado III de su UTL. Para el demandante, esa decisión evidenciaría una posible contraprestación por el contrato que la Dian le había otorgado previamente.

El Consejo de Estado admitió el recurso tras verificar que cumplía los requisitos para estudiar la solicitud de pérdida de investidura, entre ellos la identificación de las causales, las pruebas aportadas y la condición de congresista de la demandada. Cabe mencionar que esta admisión no significa que Estrada ya haya perdido su curul, sino que el proceso judicial podrá avanzar.

La representante también enfrenta otra investigación por los presuntos documentos académicos falsos que habría presentado. Por ahora, el alto tribunal deberá estudiar los argumentos y determinar si existieron las conductas señaladas por el demandante.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.