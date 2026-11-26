Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un testimonio clave arroja nueva luz sobre el secuestro ocurrido en Cartagena, cuyas circunstancias han sido reconstruidas a partir de una entrevista concedida a Caracol Radio por uno de los sobrevivientes. El relato, que ofrece detalles inéditos del caso, describe un ambiente tenso y caótico en el cual el consumo de licor, la presencia de armas y el nerviosismo de los delincuentes marcaron los momentos previos al desenlace del operativo policial.

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De acuerdo con la información revelada por Caracol Radio, el sobreviviente identificó a tres individuos que rondaban constantemente el lugar donde se encontraban las víctimas. Dos de los secuestradores, según este testimonio, llegaron a ingerir tal cantidad de licor que, en cierto punto, optaron por quitarse los uniformes y quedaron dormidos en el piso. El tercer hombre, quien poco después fue abatido durante el operativo de las fuerzas de seguridad, permanecía alerta y en la escena del secuestro.

El relato narra que la llegada de la Policía generó una reacción dispar entre los secuestradores. Mientras las víctimas trataban de resguardarse, el hombre que finalmente murió en el enfrentamiento se habría preparado para enfrentar a los agentes: "Él recarga lo que tenía de arma y se atrinchera en un lugar", señaló el sobreviviente a Caracol Radio. Durante la intervención se escucharon varias detonaciones, aunque el testigo aclaró que no le fue posible identificar de qué lado provinieron los disparos.

El testimonio añade una dimensión adicional a la investigación al señalar que los responsables del secuestro mantenían comunicaciones activas mediante radios y que habría existido al menos una persona encargada de vigilar y monitorear las cámaras de seguridad. Esta situación refuerza la hipótesis de que podría haber habido más participantes en el delito, aunque el sobreviviente afirmó: "Yo solamente vi tres rondando". La posibilidad de una red más amplia queda considerada, ya que tampoco era posible conocer la totalidad de los mensajes o las órdenes que se transmitían entre los integrantes de la banda.

De esta manera, la declaración recogida por Caracol Radio no solo expone cómo actuaron los secuestradores durante el operativo, sino que también pone sobre la mesa la necesidad de esclarecer el número real de involucrados y los detalles precisos del intercambio de disparos. Estos elementos permanecen bajo seguimiento por las autoridades encargadas de la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas estuvieron involucradas en el secuestro de Cartagena?

El testigo entrevistado por Caracol Radio afirmó haber visto únicamente a tres personas rondando el sitio, aunque indicó que podía haber más implicados, especialmente por el uso de radios y un encargado de las cámaras de seguridad; sin embargo, la cantidad exacta de participantes sigue siendo materia de investigación para las autoridades.

¿Cómo fue el operativo policial que terminó con un secuestrador abatido en Cartagena?

Según Caracol Radio, cuando la Policía llegó al lugar, los secuestradores respondieron de manera distinta: dos de ellos estaban dormidos por consumir licor y el tercero, quien fue abatido, recargó su arma y se atrincheró. El sobreviviente escuchó varias detonaciones, aunque no pudo precisar el origen de los disparos, señalando que los hechos exactos todavía son objeto de esclarecimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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