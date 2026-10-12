El presidente Abelardo de la Espriella lanzó un duro mensaje contra el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el coronel Yeison López, al anunciar que será llamado a calificar servicios. El mandatario justificó la decisión con cuestionamientos sobre su actuación frente a la fuga de 41 detenidos y las alteraciones del orden público registradas en la vía Santa Marta-Barranquilla.

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(Vea también: Presidente De la Espriella ordena relevo del comandante de Policía en Santa Marta tras fuga de 41 personas en centro de protección)

“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X este lunes 12 de octubre.

La publicación no se limitó a anunciar un cambio en la comandancia. De la Espriella expuso los motivos por los que tomó la decisión y anticipó quién asumirá el mando de la Policía Metropolitana mientras llega el reemplazo definitivo.

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CAMBIOS EN LA POLICÍA DE SANTA MARTA No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida. El coronel de la Policía Yeison López será llamado a calificar servicios por su responsabilidad en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado por Protección; por no informar oportunamente sobre estos hechos y por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo de ayer de la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera. Pido tranquilidad a la comunidad: no se trata de delincuentes de alta peligrosidad. Estamos desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos. El coronel Urriago, segundo al mando, asumirá temporalmente la comandancia. Esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante. Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 12, 2026

¿Por qué De La Espriella ordenó relevar al comandante de Policía de Santa Marta?

El mandatario señaló tres motivos relacionados con el desempeño del coronel Yeison López. El primero fue su presunta responsabilidad en la fuga de 41 personas que permanecían en el Centro de Traslado por Protección de Santa Marta, detenidas por hechos relacionados con hurto, microtráfico y otros delitos, según el mensaje presidencial.

El segundo cuestionamiento fue la falta de información oportuna sobre lo ocurrido. De acuerdo con De la Espriella, el oficial no reportó los hechos con la rapidez requerida, un aspecto que el presidente incluyó entre las razones para solicitar que sea llamado a calificar servicios.

El tercer punto estuvo relacionado con el bloqueo de la vía Santa Marta-Barranquilla, a la altura de Tasajera, registrado el domingo 11 de octubre. El jefe de Estado cuestionó que, según su versión, el comandante no tomó las medidas correspondientes frente a esa situación.

El mensaje de De La Espriella sobre el coraje y la determinación en la Fuerza Pública

Además de enumerar los motivos de la salida del coronel, De la Espriella acompañó el anuncio con una advertencia sobre lo que espera de los integrantes de la Fuerza Pública.

“En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, escribió el presidente, quien también reclamó coraje y determinación para enfrentar el crimen y los desmanes.

El mandatario pidió tranquilidad a los habitantes de Santa Marta y sostuvo que los 41 fugados no corresponden a delincuentes de alta peligrosidad, según la información que dijo tener el Gobierno. También aseguró que las autoridades están desplegando sus capacidades para ubicarlos y recapturarlos.

La fuga y los problemas de orden público en Tasajera quedaron así en el centro de la decisión anunciada por el presidente, quien vinculó ambos episodios con el desempeño que espera de los mandos policiales.

Quién asumirá el mando de la Policía en Santa Marta

De La Espriella anunció que el coronel Urriago, segundo al mando de la unidad, asumirá temporalmente la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Además, confirmó que el coronel Jimmy Belalcázar llegará durante la semana para ocupar el cargo de manera permanente.

“Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio”, concluyó el presidente en su publicación, con la que confirmó el relevo en la jefatura policial de la ciudad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.